السودان.. ارتفاع كبير بسعر الدولار في السوق السوداء وقد يتخطى الـ1000 جنيه

وطن – شهد سعر الدولار داخل السوق الموازية (السوداء) بالسودان، الثلاثاء 3 أكتوبر 2023، تغيرا جديدا وارتفاعا ملحوظا يؤكد على تدهور الوضع الاقتصادي بالدولة التي تشهد حربا طاحنة.

ويشار إلى أن الجنيه السوداني يعاني من تدهور مستمر في قيمته مقابل العملات الأجنبية في السوق الموازي، التي شهدت انخفاضات كبيرة في الأسعار خلال الأشهر الماضية.

سعر الدولار في السودان اليوم بالسوق السوداء

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مستويات قياسية مؤخرا أمام الجنيه السوداني، حيث بلغ، الثلاثاء، 850 جنيها للشراء، مقابل 860 جنيها للبيع في السوق السوداء، بحسب ما أفاد متعاملون في هذه السوق.

سعر الدولار في البنوك

وفي غضون ذلك، استقرت سعر صرف الدولار لدى بعض المصارف الحكومية ، حيث ثبت عند 638 جنيه في بنك الخرطوم.

واستقر عند 700 جنيه في بنك أم درمان و655 جنيه في بنك فيصل وفق ما نقله موقع investing ورصدته وطن.

وكان محللون توقعوا أن تشهد أسعار الدولار ارتفاعا في السودان، مع بداية تعاملات الأسبوع الحالي.

وأرجع المحللون هذا بسبب ارتباك المشهد الاقتصادي وشح العملة الصعبة في البلاد، مع تزايد الطلب عليها.

وهو ما يجعل سعرها يرتفع بشكل جنوني في السوق السوداء حيث يسعى البعض من رجال الأعمال وأصحاب الشركات، للحصول على الدولار بأي سعر لتسيير أعمالهم الخاصة بالاستيراد.

سعر الريال السعودي والدرهم الإماراتي أمام الجنيه السوداني

هذا وجاء سعر الريال السعودي داخل السوق الموازية بالسودان، عند 220 جنيها.

بينما سجل الدرهم الإإماراتي سعر 228 جنيها داخل ذات السوق، بحسب متعاملين فيها.

وجاء الريال القطري عند 230 جنيها لكل جنيه سوداني.

انهيار الوضع الاقتصادي في السودان

ويعاني السودان من نقص حاد في العملة الصعبة وارتفاع مستوى التضخم والفقر.

وحذر خبراء مصرفيون في السودان من أن سعر الدولار قد يزيد عن ألف جنيه خلال الأشهر المقبلة، إذا لم يتخذ البنك المركزي إجراءات عاجلة لتوفير السيولة الأجنبية والحد من التضخم.

ويمرّ الاقتصاد السوداني بأزمة منذ سنوات؛ حيث تفاقمت الأزمة وأصاب الجمود النشاطَ الاقتصادي منذ أن أدى انقلاب عسكري في أكتوبر 2021 إلى عرقلة الانتقال السياسي، الذي كان من المفترض أن يُفضيَ إلى انتخابات ديمقراطية.

وجرى تعليق مليارات الدولارات من الدعم المالي الخارجي، وبرنامج لتخفيف عبء الديون يُشرف عليه صندوق النقد الدولي