التطبيع السعودي الإسرائيلي.. تحذيرات لبايدن من عواقب وخيمة

وطن- حذر تحليل لمعهد “تشاهام هاوس” الأمريكي، الرئيس جو بايدن، من التعجل في التوصل إلى اتفاق بشأن التطبيع بين إسرائيل والسعودية، متحدثا عن عواقب وخيمة جراء ذلك.

وقال التحليل، إن إدارة بايدن تقود الجهود الدبلوماسية لدعم اتفاق التطبيع الإسرائيلي السعودي. وإذا تم التوصل إلى اتفاق، فمن شأنه أن يغير التحالفات في الشرق الأوسط بشكل كبير ويمكن بيعه على أنه انتصار تاريخي في السياسة الخارجية للرئيس جو بايدن عندما يترشح لإعادة انتخابه في عام 2024.

ويشير قرع طبول المناقشة العامة إلى أنه بفضل الدعم والضمانات الأميركية، فإن الصفقة تمضي قدماً. وقد اعترف زعماء جميع الأطراف علناً بهذا التقدم وأوضحوا أيضاً مطالبهم.

وتوسطت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، المنافس المحتمل لبايدن في عام 2024، في اتفاقات أبراهام الموقعة بين إسرائيل والإمارات والبحرين في عام 2020.

ومن شأن الصفقة الإسرائيلية السعودية أن تثبت قدرة بايدن المتساوية على تحقيق “انتصارات” للولايات المتحدة في المنطقة، ومواجهة حملة ترامب على أي فشل من قبل الإدارة الحالية في إحراز تقدم ومواجهة نفوذ الصين في الشرق الأوسط.

ثمن باهظ للصفقة

ومع ذلك، فإن الصفقة تأتي بثمن باهظ، ليس فقط بالنسبة لبايدن، ولكن أيضًا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وولي العهد محمد بن سلمان والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وسيكون الاتفاق أكثر تعقيدا بكثير من اتفاقات أبراهام، وسيتطلب تنازلات محلية جادة من جميع القادة كجزء من مفاوضات رباعية. كما أنها ستشمل القضايا الأكثر حساسية في المنطقة، بما في ذلك القضية الفلسطينية والانتشار النووي.

والآثار المترتبة على الصفقة المنهارة أو التي لم يتم التوصل إليها بشكل كامل يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة. لذلك، يجب على بايدن أن يتعامل بحذر، وأن يبني إجماعًا حقيقيًا بين الحزبين للتوصل إلى اتفاق في كل من الولايات المتحدة والشرق الأوسط.

مطالب سعودية معقدة

لقد جعلت السعودية التطبيع مشروطا بأربعة مطالب رئيسية. ومن بين الأولويات القصوى الحصول على ضمانة أمنية رسمية من واشنطن ودعم الولايات المتحدة لبرنامج الطاقة النووية السلمية.

وليس من السهل تحقيق أي منهما، وكلاهما من شأنه أن يزيد من إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا العسكرية الأمريكية.

وتعلم الرياض أنها لن تحقق ضمانة مثل حلف شمال الأطلسي، وتسعى بدلاً من ذلك إلى شيء أقرب إلى الاتفاقيات الأمريكية مع كوريا الجنوبية واليابان – بما في ذلك الالتزامات بالدفاع المتبادل في حالة تعرض أي من الطرفين لهجوم. وترى المملكة أن هذا مهم بالنسبة للتحديات الأمنية طويلة المدى مع إيران.

ولن يكون من السهل على بايدن تحقيق معاهدة من هذا النوع، والتي تحتاج إلى 67 صوتا في مجلس الشيوخ. ولا يزال الديمقراطيون ينتقدون انتهاكات حقوق الإنسان السعودية. وسوف يرى آخرون أن الاتفاق يعيد الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط بدلاً من التركيز على التحديات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وسيكون البرنامج النووي المدني السعودي أيضًا أمرًا صعبًا بالنسبة لبايدن محليًا، خاصة عندما أعلن ولي العهد مؤخرًا في مقابلة مع قناة فوكس نيوز أنه إذا حصلت إيران على سلاح نووي، “فسيتعين على السعودية الحصول على واحد”.

وستشعر إسرائيل، التي عارضت الانتشار النووي في المنطقة منذ فترة طويلة، بالقلق من أن تحذو حذوها دول مثل مصر أو تركيا في مثل هذا السيناريو.

ستحتاج المملكة أيضًا إلى طمأنة الولايات المتحدة بأن تعاونها التجاري والعسكري المتزايد مع الصين لن يؤثر على المصالح والتكنولوجيا الأمريكية.

وفي تحول بعيدًا عن مبادرة السلام العربية لعام 2002، جعلت الرياض أيضًا الصفقة مشروطة بإحياء المفاوضات المتوقفة مع القيادة الفلسطينية.

الرأي العام المحلي في المملكة العربية السعودية مهم، فقد أظهر استطلاع رأي الشباب العربي لعام 2023 دعمًا بنسبة 2 في المائة فقط للتطبيع. ونظرًا لمكانة السعودية الإقليمية وقيادة ولي العهد المستقبلية، يجب أن يُنظر إلى المملكة على أنها تحصل على ما هو أكثر للفلسطينيين من تعليق الضم الذي تم تحقيقه في اتفاقيات إبراهام. والتقليل من أهمية هذا العنصر من الصفقة سيكون خطأً.

مأزق نتنياهو

إن مأزق رئيس الوزراء نتنياهو هو الأصعب في الحل. ويجب عليه أن يزن تكاليف وفوائد الصفقة السعودية التي يمكن أن تؤدي إلى المزيد من صفقات التطبيع من دول أخرى ذات أغلبية مسلمة خارج الشرق الأوسط.

وهنا تبدو التكاليف واضحة، فحكومته الائتلافية اليمينية معادية لفكرة المفاوضات مع القيادة الفلسطينية، وبدلاً من ذلك تسعى إلى ضم المزيد من الضفة الغربية، مما يجعل هذا الجانب من الصفقة هو الأصعب بالنسبة له للتنفيذ.

كما يقوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس أيضًا بتغذية عملية المفاوضات، على أمل إحياء قيادته من خلال زيادة السيطرة على أراضي الضفة الغربية التي تديرها إسرائيل حاليًا، ووقف المزيد من التوسع الاستيطاني الإسرائيلي إلى جانب خطة الدعم الاقتصادي التي تمولها السعودية.

ومع ذلك، فإن إرث نتنياهو الشخصي باعتباره رئيس الوزراء الأطول خدمة في إسرائيل سوف يتعزز بشكل كبير من خلال التطبيع مع المملكة العربية السعودية، وسط مزاعم الفساد والوضع السياسي الهش.

وتشهد إسرائيل انقساما عميقا بشأن التعديلات القضائية، حيث تستمر الاحتجاجات ضد خطط نتنياهو لإصلاح النظام القانوني في البلاد منذ تسعة أشهر.

ويجب على رئيس الوزراء إما إقناع ائتلافه من الأيديولوجيين الدينيين اليمينيين بدعم هذه الصفقة الاختراقية أو تفكيك ائتلافه والدخول في اتفاق مع حكومة أكثر وسطية مع الشريك السابق ورئيس الوزراء بيني غانتس.

ولا يعتبر أي من الخيارين واضحا أو مضمونا. الأهم من ذلك، أنه من غير المرجح أن يتعاون غانتس مع نتنياهو دون الحصول على تسوية بشأن الإصلاح القضائي، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى تفكيك الحماية القانونية التي يحتاجها رئيس الوزراء لإبقاء نفسه بريئًا من التحقيق.

تسير بحذر

ومع وجود العديد من القرارات والمقايضات الباهظة الثمن المطروحة على الطاولة، يظل الحديث عن التطبيع أسهل من الفعل.

ولأن هذا الاتفاق سوف يخلف عواقب أوسع نطاقاً على السيادة الفلسطينية، والانتشار النووي، والتوترات الجيوسياسية إلى جانب الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط، فمن المؤكد أن الأمر يتطلب نهجاً أكثر تدرجاً.

ومع وجود الكثير على المحك، فبدلاً من التسرع في التوصل إلى اتفاق قبل الانتخابات الأمريكية، يجب على بايدن العمل على بناء إجماع داخلي بين الحزبين في الولايات المتحدة ودعم من القاعدة إلى القمة عبر دول متعددة في المنطقة.

ولا شك أن المرشحين الجمهوريين، وخاصة ترامب، سيدعمون المزيد من اتفاقيات التطبيع مثل هذه ــ ولكن ليس من الواضح ما إذا كانوا سيوفرون الرقابة والتدقيق اللازمين لإدارة المناقشات المعقدة الجارية.

وبالتالي فإن هذه المرحلة الحالية من عملية التفاوض تتطلب الاستثمار في أساس قوي وتطوير ضمانات صارمة لإدارة وحماية مصالح الولايات المتحدة في المجال النووي وفيما يتعلق بالصين ــ وفي المقام الأول لضمان ديمومة الاتفاق.

وبغض النظر عمن سيدخل البيت الأبيض في عام 2025، فإن خلق إجماع حقيقي على التطبيع سيكون بمثابة إرث رائع للمنطقة وعلاقاتها مع الولايات المتحدة.