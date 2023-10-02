نجم ريال مدريد ناتشو مهددٌ بالإيقاف ل12 مباراة لهذا السبب

وطن- أفادت تقارير صحفية إسبانية، بأن نجم ريال مدريد الإسباني ناتشو قد يتعرض لعقوبة قاسية، بعد طرده بالبطاقة الحمراء في المباراة الماضية أمام جيرونا، في منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني الممتاز.

وبحسب صحفية (ماركا) الإسبانية، فإنه في حال تم تأكيد تعرض اللاعب بورتو لاعب فريق جيرونا إلى إصابة خطيرة، فإن عقوبة ناتشو قد تتغير وتصبح أكثر قسوة.

عقوبة ناتشو لاعب ريال مدريد

وأضافت الصحيفة، ” عقوبة اللعبة العنيفة التي قد تؤدي إلى إصابة خطيرة، تكون وفق اللوائح بإيقاف اللاعب من 4 إلى 12 مباراة”.

كما وتحصل مدافع ريال مدريد ناتشو على البطاقة الحمراء، خلال مشاركته في مباراة ريال مدريد أمام جيرونا في المواجهة القادمة، التي انتهت بفوز الملكي بثلاثية نظيفة دون مقابل، بعد ارتكابه الخطأ العنيف اتجاه اللاعب بورتو نجم فريق جيرونا.

وأشارت الصحيفة، بأن لاعب جيرونا بورتو، لم يتمكن من استكمال اللقاء في المباراة الماضية أمام ريال مدريد، ونقل على إثرها إلى المشفى فورا لتلقي العلاج.

كما ويرتبط النجم الإسباني ناتشو بعقد ساري المفعول مع فريق ريال مدريد، حتى يونيو/ حزيران صيف 2024.

مباراة ريال مدريد القادمة

وفي سياق آخر، يلتقي فريق ريال مدريد في المباراة القادمة أمام منافسه نابولي الإيطالي، في منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 على ميدان ملعب (سان باولو).

ويتساوى فريق ريال مدريد بعدد نقاطه مع نابولي في منافسات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا برصيد 3 نقاط، قبيل المواجهة المرتقبة والمثيرة بن الفريقين، الثلاثاء.