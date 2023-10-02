موعد مباراة برشلونة ضد بورتو والتشكيلة المتوقعة في دوري الأبطال

وطن- يلتقي فريق برشلونة ضد بورتو البرتغالي، في مباراة صعبة ومثيرة بين الفريقين، الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

وستقام مباراة برشلونة أمام بورتو على ميدان ملعب (الدراغاو)، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ومصر وفلسطين.

موعد مباراة برشلونة ضد بورتو

كما وستكون المباراة بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، عند الساعة الحادية عشرة مساءً، ولكن بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، فستكون المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ومن المقرر أن تبث مجريات لقاء برشلونة ضد بورتو، عبر شبكة قنوات ( بين إن سبورت) الرياضية القطرية، الناقل الحصري لمنافسات دوري أبطال أوروبا في الوطن العربي ودول شمال أفريقيا.

كما وستنقل المباراة على قناة (beIN Sports HD 2)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 11054، وباستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

وسيعلق على أحداث المباراة بين كلا الفريقين، المعلق العماني خليل البلوشي.

تشكيلة برشلونة ضد بورتو

وسيدخل المدرب الإسباني تشافي المباراة بتشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه بورتو البرتغالي، في منافسات دوري أبطال أوروبا للجولة الثانية من دور المجموعات، كما يلي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

دفاع التشكيلة: أليخاندور بالدي، أندرياس كريستنسن، جول كوندي، جواو كانسيلو.

مركز الوسط: جافي، إيلكاي غودوغان، رافينيا دياز.

خط الهجوم: جواو فيليكس، روبرت ليفاندوفسكي، فيران توريس (لامين يامال).

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب المجموعة من منافسات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 برصيد 3 نقاط، متساوياً بذلك مع الوصيف بورتو صاحب المركز الثاني للموسم الحالي.