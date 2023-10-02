موعد مباراة بايرن ميونخ القادمة في دوري الأبطال والتشكيلة أمام كوبنهاغن

وطن- يترقب جماهير وعشاق الكرة المستديرة موعد مباراة بايرن ميونخ القادمة في دوري الأبطال، أمام كوبنهاغن الدنماركي في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وستنطلق مباراة بايرن ميونخ ضد كوبنهاغن، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين ومصر، على أرض ملعب (باركن).

موعد مباراة بايرن ميونخ القادمة في دوري الأبطال

كما وستكون المباراة عند الساعة الثامنة مساءً، بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، أما بتوقيت سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

وستنقل أحداث المباراة بين الفريقين في المباراة القوية والمثيرة، على القناة (beIN Sports 5 HD) بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 11054 (H)، ومعدل ترميز 27500. ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

تشكيلة مباراة بايرن ميونخ ضد كوبنهاغن

وسيلعب المدرب الألماني توماس توخيل، المباراة أمام نظيره الدنماركي كوبنهاغن، في منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: سفين أولريتش.

دفاع البايرن: ألفونسو دافيز، كيم مين جاي، دايوت أوباميكانو، كونراد لايمر.

خط الوسط: جواو كيميش، ليون غوريتزكا (توماس مولر)، جمال موسيالا.

مركز هجوم الفريق: ليروني ساني، هاري كين، سيرجي جنابري.

معلق مباراة بايرن ميونخ ضد كوبنهاغن

وسيعلق على مجريات المباراة بين كلا الفريقين، في منافسات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024، المعلق المغربي جواد بده.

ويتصدر فريق بايرن ميونخ (البافاري)، جدول ترتيب منافسات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 لدور المجموعات برصيد 3 نقاط.

كما وآتى الفريق المنافس كوبنهاغن في ثاني ترتيب منافسات المجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة.