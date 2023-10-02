محمد بن زايد في زيارة جديدة إلى قطر .. ما الذي دار بينه وبين الشيخ تميم ؟

وطن – أجرى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان زيارة جديدة إلى دولة قطر فيما دارت تساؤلات عن ما جرى بينه وبين الأمير القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وجاءت زيارة بن زايد كزيارة عمل حسب وصف سي إن إن بالعربية للمشاركة في معرض إكسبو الدوحة 2023 الذي تبدأ فعالياته اليوم الإثنين حسبما رصدته وطن عن وكالة الأنباء القطرية.

ووصل بن زايد مع الوفد المرافق له إلى قطر وفي استقباله الشيخ تميم بن حمد ضمن مطار الدوحة الدولي حسب صور نشرتها وكالة الأنباء القطرية.

متى جرت أول زيارة من محمد بن زايد إلى قطر؟

ومنذ توقيع اتفاق العلا في كانون الثاني 2021 تبادل مسؤولو البلدين الزيارات بعدما انتهى الخلاف الخليجي بين السعودية والإمارات والبحرين مع قطر.

وتعد زيارة محمد بن زايد إلى قطر التي جرت خلال الأيام القليلة الماضية ليست الأولى حيث كانت الأولى في وقت آخر العام الماضي.

ففي 5 كانون الأول/ديسمبر 2022 أجرى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الزيارة الأولى إلى قطر منذ أنهت الرياض وحلفاؤها مقاطعة للدوحة.

ووفق ما ذكرته آنذاك وكالة أنباء الأناضول جاءت الزيارة إلى الدولة التي استضافت كأس العالم انطلاقا من العلاقات الأخوية التي تربط البلدين وشعبيهما الشقيقين.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد أنهت في 2021 مقاطعة على قطر استمرت ثلاث سنوات ونصف السنة وفق ما رصدته وطن.

سمو الأمير يتقدم مستقبلي رئيس دولة #الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى وصوله والوفد المرافق بمطار #الدوحة الدولي في زيارة للبلاد لحضور حفل افتتاح #معرض_إكسبو_2023_الدوحة للبستنة#قنا #قطر pic.twitter.com/H36utGhWCQ — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) October 2, 2023

العلاقات بين أبوظبي والدوحة

لكن العلاقات بين أبو ظبي والدوحة لم تتحسن بنفس وتيرة الرياض والقاهرة اللتين استعادتا العلاقات الدبلوماسية بشكل أسرع.

وحضر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان افتتاح كأس العالم لكرة القدم في الدوحة يوم 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.

وفي ذلك الوقت أرسلت الإمارات حاكم دبي، وهو أيضا نائب رئيس الدولة الخليجية حسبما رصدته وطن.

يذكر أن الخلاف السياسي أنهى العلاقات كاملة بين الرياض وحلفاءها مع قطر فيما تواصلت لاحقاً السعودية والإمارات مع إيران في محاولة لاحتواء التوترات وإصلاح العلاقات.

وضمن تلك الجهود لمعالجة الخلافات الإقليمية زار مستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان الدوحة مرتين.