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    الهدهد

    صحفي إسرائيلي يتجول في جدة “بحريّة” ويهدى فتاة وردة .. كيف تفاعل السعوديون؟!

    توالي الزيارات الرسمية لوزراء ومسؤولين إسرائيليين للسعودية بجانب جولات المراسلين يأتي في ظل مفاوضات حول تطبيع العلاقات بين الطرفين
    سالم حنفيبواسطة آخر تحديث:لا توجد تعليقات2 دقائق
    الصحفي الاسرائيلي ايهود بن حمو في قطار بمدينة جدة السعودية
    الصحفي الاسرائيلي ايهود بن حمو في قطار بمدينة جدة السعودية

    وطن – في مشهد جديد يوثق حالة التطبيع بين السعودية وإسرائيل، اعدّ الصحفي الإسرائيلي إيهود بن حمو تقريراً من داخل السعودية، تحديداً من شوارع جدة، وقد أجري لقاءات مع مواطنين سعوديين، خلال الاحتفالات باليوم الوطني للمملكة.

    وشوهد في مقطع الفيديو، المراسل الإسرائيلي ايهود بن حمو وهو يرصد احتفال السعوديين باليوم الوطني، وأجرى لقاءات معهم،.وتبين أنه أجرى جولات عدة في مناطق مختلفة، وأن تحركاته حظيت بتفاعل كبير.

    وهذه الواقعة ليست الأولى من نوعها، ففي الفترات الماضية انتشرت العديد من المقاطع التي توثّق جولات أجراها مراسلون إسرائيليون بالعديد من المناطق بالسعودية.

    الصحفي الاسرائيلي ايهود بن حمو في قطار بمدينة جدة السعودية
    الصحفي الاسرائيلي ايهود بن حمو في قطار بمدينة جدة السعودية

    وظهر في لقطات التقرير، ايهود بن حمو، وهو يهدي فتاة مكشوفة الشعر وردة، خلال احتفالات السعوديين باليوم الوطني، الذي صادف قبل ايام.

    الصحفي الاسرائيلي ايهود بن حمو يهدي فتاة سعودية وردة
    الصحفي الاسرائيلي ايهود بن حمو يهدي فتاة سعودية وردة

    جولات متتالية لمسؤولين إسرائيليين إلى السعودية

    على الصعيد الرسمي، زادت أيضا جولات المسؤولين الإسرائيليين والتي جاء أحدثها وفد رأسه وزير الاتصالات شلومو كرعي، الذي وصل السعودية الأحد 1/10/2023، للمشاركة في مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي، الذي يعقد في الرياض، وذلك بعد أيام من زيارة مماثلة قام بها وزير السياحة الاسرائيلي إلى المملكة.

    ويضم الوفد الإسرائيلي، مسؤولين في وزارة الاتصالات ورئيس لجنة الاقتصاد في الكنيست، دافيد بيتان. وسيشاركون في المؤتمر عن بعد، ضمن 192 دولة مشاركة في هذا الحدث.

    وكان وزير السياحة بدولة الاحتلال حاييم كاتس، قد وصل إلى الرياض، الثلاثاء الماضي، للمشاركة في مؤتمر منظمة السياحة التابعة للأمم المتحدة.

    وزير السياحة الإسرائيلي حاييم كاتس في السعودية
    وزير السياحة الإسرائيلي حاييم كاتس في السعودية

    وقبل ذلك بأسبوع، التقى مسؤول في وزارة صحة الاحتلال مع مسؤول سياسي سعودي كبير في السعودية، في لقاء سري كشفت عنه الإذاعة العامة الإسرائيلية، وقالت إنه جزء من سلسلة لقاءات سرية عقدت في الأيام الأخيرة في إطار تطبيع العلاقة بين إسرائيل والسعودية.

    توالي الزيارات الرسمية لوزراء ومسؤولين إسرائيليين للسعودية في الفترة الأخيرة، يأتي في ظل مفاوضات حول تطبيع العلاقات بين الطرفين ضمن صفقة أمنية أمريكية سعودية.

    مشاركة وفد إسرائيلي في اجتماع لليونسكو بالرياض
    مشاركة وفد إسرائيلي في اجتماع لليونسكو بالرياض

    يذكر أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، كان قد أكد في لقائه الأخير مع قناة “فوكس“، أن المملكة ودولة الاحتلال يقتربان كل يوم من إقامة علاقات طبيعية

    ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
    ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
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