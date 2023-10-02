هنا كان مبنى مديرية أمن الإسماعيلية .. صور قبل وبعد الحريق الهائل (شاهد)

وطن – أظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعيّ، مبنى مديرية أمن الإسماعيلية قبل وبعد الحريق الضخم الذي التهم المبنى بالكامل، وتسبب بإصابة ما لا يقل عن 38 شخصاً. وفق معلومات رسمية

مبنى مديرية أمن الإسماعيلية قبل وبعد الحريق

وجرى تداول صور لمبنى مديرية أمن الإسماعيلية قبل الحريق، تظهر تصميمه الضخم .

وأفادت مصادر في الدفاع المدني المصري بأن النيران تسببت في انهيار أجزاء من المبنى بفعل الحريق الضخم.

ويعدّ المبنى الضخم، الذي يقع في منتصف مدينة الإسماعيلية، مقرا للقيادات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، كما أنه مأهول بعناصر الشرطة على مدار الساعة.

ولا تعدّ الحرائق المدمرة بالأمر النادر في مصر؛ وذلك بسبب ندرة تطبيق قواعد السلامة في المنشآت، فضلا عن بطء استجابة أجهزة الطوارئ.وفق BBC

وفي أغسطس/آب من العام الماضي، تسبب ماس كهربي في اندلاع حريق بإحدى الكنائس في العاصمة القاهرة، ما أسفر عن مقتل 41 شخصا.

وانتشر مقطع فيديو جديد يوثق أصوات استغاثات من داخل المبنى. يرجح أن عددهم كبير داخل المبنى الذي حوّله الحريق إلى كتلة نار ثم كتلة فحم.

وكانت وزارة الداخلية أصدرت بياناً بشأن الحريق وقالت، إن الوزير محمود توفيق وصل إلى موقع الحادث. ووجه بتقديم كافة أوجه الرعاية للمصابين لحين إكتمال شفائهم.

كما وجه الوزير بتشكيل لجنة من الإستشاريين للوقوف على أسباب الحريق. فضلاً عن مراجعة السلامة الإنشائية للمبنى لاستعادة كفاءته فى أقرب وقت.بحسب البيان

يأتي هذا فيما خلا البيان من أي معلومات عن عدد ضحايا الحريق الذي أثار مخاوف جمة من أن تكون خسائره كبيرة. مع بشاعة مشهد النيران في مبنى جرت العادة أن يكتظ بأفراد الأمن والمحتجزين. بما في ذلك ساعات الليل التي شهدت اندلاع الحريق.