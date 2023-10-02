سائق أمريكي يفقد وعيه أثناء القيادة فكادت تقع الكارثة (فيديو دراماتيكي)

وطن- انتشر مقطع فيديو يوثق لحظة إنقاذ سائق أمريكي قبل حدوث كارثة مرورية، بعدما فقد وعيه أثناء القيادة.

ويوضح الفيديو، أن سائقا كان يقود سيارته على طريق سريعة، وفقد وعيه أثناء القيادة ولوحظ أن السيارة اخترقت إشارة مرورية.

ولحسن حظ السائق، فإن سيدة تواجدت صدفة في المنطقة، انتبهت لفقدانه الوعي أثناء القيادة، وطلبت المساعدة من المارة، حتى نجح بعضهم في إيقاف السيارة وكسر زجاجها وإنقاذ السائق.

وانقسم المارة إلى مجموعين، واحدة للسيطرة على السيارة ومنعها من التحرك بالقوة، والأخرى عملت على تحطيم النوافذ حتى نجحت المهمة.

انخفاض ملحوظ في وفيات حوادث المرور

يُشار إلى أن الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة بالولايات المتحدة الأمريكية، كانت قد أعلنت في نهاية أيلول / سبتمبر الماضي، في تقرير أولي، أن هناك انخفاضا ملحوظا في الوفيات الناجمة عن حوادث المرور.

وذكرت الوكالة أن الوفيات على الطرق الأمريكية انخفضت لمدة خمسة أرباع متتالية، مما أدى إلى انخفاض الوفيات بنسبة 3 بالمائة في النصف الأول من عام 2023.

لكن هناك ملاحظتين على التقرير، الأولى، أن هذه أرقام أولية وقد تتغير عند تحديث نظام الرصد بالكامل، والثانية أنه لم تكن هناك انخفاضات في 29 ولاية.

ومن المتوقع أن تظهر 21 ولاية وبورتوريكو ومقاطعة كولومبيا زيادات في الوفيات الناجمة عن حوادث المرور عند توفر جميع البيانات، وفق إدارة السلامة الوطنية على الطرق العامة.

وزير النقل الأمريكي يؤكد أولوية سلامة الطرق

من جانبه، صرح وزير النقل الأمريكي بيت بوتيجيج، بأن السلامة لطالما كانت هي المهمة الأساسية لهذه الإدارة، مشيرا إلى تقديم موارد غير مسبوقة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد لجعل شوارعها أكثر أمانًا.