رقم قياسي للأرجنتيني لاوتارو مارتينيز بعد تسجيله سوبر هاتريك مع إنتر ميلان (فيديو)

وطن- حقق النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز 26 عاماً، الرقم القياسي بعد تسجيله سوبر هاتريك مع نادي إنتر ميلان، داخل مرمى شباك ساليرنيتانا في منافسات الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز لاعب إنتر ميلان لاوتارو مارتينيز، سوبر هاتريك داخل مرمى منافسه ساليرنيتانا، بعد دخوله كلاعب بديل في المباراة عند الدقيقة ال62 وال77 وال85 من ركلة جزاء و89.

سوبر هاتريك لاوتارو مارتينيز

وأصبح الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، ثاني أفضل هداف في الدوريات الأوروبية الكبرى الخمسة في القارة الأوروبية العجوز لهذا الموسم، متفوقاً بذلك على النرويجي إرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

كما وبحسب صحيفة “إيطاليا فوتبول“، فإن الأرجنتيني مارتينيز سجل 9 أهداف في 7 جولات سابقة في منافسات الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم، ليكون بذلك ثاني أعلى لاعب مسجلاً للأهداف بعد الفرنسي سيرهو جيراسي لاعب شتوتغارت في الدوري الألماني الممتاز لهذا الموسم حتى يومنا هذا.

بينما سجل النرويجي إرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، أقل من الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز برصيد 8 أهداف، الإنجليزي هاري كين برصيد 8 أهداف، والفرنسي كيليان مبابي برصيد 7 أهداف، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي برصيد 5 أهداف.

لاوتارو مارتينيز وتحطيم رقم هيغواين

وأشارت تقارير صحفية إيطالية، بأن نجم فريق إنتر ميلان لاوتارو مارتينز هل سيكون قادراً على الاستمرار على تحطيم الرقم القياسي هذا الموسم، بتجاوز رقم مواطنه غونزالو هيغواين لاعب نابولي ويوفنتوس السابقين، الذي سجل 36 هدفاً في الدوري الإيطالي في موسم واحد.

وعلق مهاجم نادي إنتر ميلان مارتينيز، في تصريح نشرته شبكة ” سكاي سبورت” الإيطالية، ” خسرنا المباراة الماضية في ملعب سان سيرو أمام ساسولو، ولا أعتقد أننا كنا نستحقها. لكنها تلقينا هدفين في أخطائنا، لذلك كان علينا الفوز”.

تعليق لاوتارو مارتينيز

كما وأضاف لاوتارو مارتينيز، ” الشيء المهم هو أن نكون جميعاً جاهزين عندما يطلب منا التقدم، وأحاول التحسن داخل الملعب وخارجه، لديّ الآن عائلة وطفلان، وهذا يساعدني على الاستقرار والحفاظ على تركيزي”.

وكان فريق إنتر ميلان قد حقق الفوز العريض على منافسه ساليرنيتانا، برباعية نظيفة دون مقابل، في منافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.

ويعتلي إنتر ميلان في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي (الكالتشيو) برصيد 18 نقطة، متساوياً بعدد النقاط مع جاره ميلان الوصيف للموسم الجاري.