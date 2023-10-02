رادارات الاتحاد الأوروبي.. الأمل الأخير للعثور على جثث مفقودي فيضانات درنة

وطن- في خطوة قد تكون هي الأمل الأخير للعثور على جثث المفقودين جراء فيضانات ليبيا، أعلن الاتحاد الأوروبي، إمداد مدينة درنة برادارات مخترقة للأرض، للبحث عن ضحايا الإعصار المتوسطي “دانيال” الذي ضرب المدينة ومدناً أخرى شرقي البلاد.

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، في بيان نشر على موقعها، إن قسم التحقيقات الجنائية في درنة يعمل كجزء من جهود الاستجابة الليبية الوطنية للفيضانات المدمرة في شرق ليبيا.

وأضاف أنه بفضل الرادارات المخترقة للأرض التي قدمها الاتحاد الأوروبي، أظهرت فرقه استعداداً تشغيلياً فورياً للمساعدة في البحث عن الضحايا.

ووفق البيان، فإن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه طويل الأمد لجهود الاستجابة للكارثة.

خسائر ضخمة للإعصار دانيال

يُشار إلى أنه في 10 سبتمبر/أيلول الماضي، اجتاح الإعصار “دانيال” عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، بالإضافة إلى مناطق أخرى بينها درنة التي كانت المتضرر الأكبر.

وخلف الإعصار 3868 حالة وفاة، بحسب لجنة تابعة للحكومة المكلفة من البرلمان، وهي حصيلة قريبة من أخرى أعلنتها منظمة الصحة العالمية في منتصف سبتمبر/أيلول، حين أفادت بمصرع 3958 شخصاً وفقدان أكثر من 9 آلاف آخرين.

وتعمل فرق محلية ليبية وأخرى من تركيا وروسيا وتونس ومصر والجزائر والإمارات ومالطا واليونان، بجانب دول الاتحاد الأوروبي، على انتشال جثث من قضى جراء تلك الفيضانات، في ظل إعلان جهاز البحث الجنائي الليبي (مقره بنغازي ويتعامل مع حكومتي البلاد) أن إحصائية المفقودين تفوق الـ10 آلاف شخص.

استيراد منازل مجهزة

وفي سياق التعامل مع تداعيات الأزمة، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، عزمها استيراد مساكن جاهزة الصنع لمتضرري الفيضانات التي دمرت أكثر من 5 آلاف منزل جلها في مدينة درنة، وفق وكالة الأنباء الليبية.

جاء ذلك خلال اجتماع للحكومة بحضور رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ناقش الخطوات المزمع اتخاذها لاستكمال الوحدات السكنية بمدينة درنة، في إشارة لـ2000 وحدة سكنية غير جاهزة لم تتضرر من الفيضانات.

كما تطرق الاجتماع إلى توريد مساكن جاهزة عن طريق صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي (تابع للحكومة الوحدة) لإيجاد حلول عاجلة للمواطنين.