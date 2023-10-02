جولة جميلة إسماعيل لمتابعة تحرير التوكيلات الرئاسية تجعل نهال عنبر تريند مصر.. ما القصة؟

وطن- تصدرت الفنانة المصرية نهال عنبر، التريند في مصر بسبب واقعة لا علاقة بها، وهي جولة المرشحة الرئاسية المحتملة جميلة إسماعيل بمكاتب الشهر العقاري لمتابعة تحرير التوكيلات.

البداية كانت مع نشر جميلة إسماعيل صورا لها عبر منصة إكس، خلال جولتها بأحد مكاتب الشهر العقاري، وقالت: “معركة التوكيلات الشعبية بوابة هي الأهم و الأخطر لأنها تشرك قطاعات شعبية واسعة تم تهميشها و تغييبها عبر سنوات بعدما تم السيطرة علي المشهد السياسي لإلغاء السياسة بالكامل”.

وأضافت في حديثها لأعضاء حملتها وقيادات حزب الدستور الذي ترأسه: “”جزء أساسي من قرار ترشحي و مشاركتي في هذه الانتخابات أن نستعيد علاقتنا بالقطاعات الشعبية بكل أطياف المجتمع المصري وأن نكون سبباً في عودة اهتمامهم بالسياسة و مشاركتهم اليوم هي علامة أساسية للديمقراطية و التغيير عكس نظرة السلطة لها باعتبارها عرس التوكيلات والصناديق”.

نهال عنبر تتصدر التريند

هذا المشهد قاد الفنانة نهال عنبر لتتصدر التريند في مصر بسبب وجه الشبه بينها وبين المرشحة جميلة إسماعيل.

فقالت الناشطة نعيمة: “الفنانة نهال عنبر بتعمل إيه هنا؟”.

وكتبت ناشطة أخرى: “الولية محدش عارفها لدرجة ان كله بيسأل هي نهال عنبر بتعمل ايه في الانتخابات”.



وغرد ناشط: “هي ليه نهال عنبر مرشحة نفسها للإنتخابات؟”.



وسخرت ناشطة أيضا: “بالتوفيق للفنانة نهال عنبر”.



وتفاعلت شروق: “والله فكرتها نهال عنبر بجد”.



وجميلة إسماعيل واحدة من المرشحين المحتملين في انتخابات الرئاسة المصرية التي تمر حاليا بمرحلة تحرير التوكيلات الشعبية (25 ألفا من 15 محافظة على الأقل بحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها) أو جمع التزكيات النيابية (20 تزكية).

3 رؤساء أحزاب جمعوا التزكيات المطلوبة

وحتى الآن، استوفى 3 رؤساء أحزاب مصرية أحد أهم شروط الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو جمع تزكية من 20 عضوًا في مجلس النواب.

وكشف ياسر الهضيبي، المتحدث باسم الحملة الانتخابية لرئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، أن الأخير حصل على تزكية 26 عضوًا بمجلس النواب لتأييد ترشحه.

وسيتقدم “يمامة” بأوراق ترشحه إلى هيئة الانتخابات في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد توقيع الكشف الطبي اليوم الاثنين.

كما أفادت البرلمانية سناء السعيد، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن الحزب نجح في جمع 20 تزكية من أعضاء مجلس النواب المصري لدعم ترشح رئيس الحزب فريد زهران في انتخابات رئاسة الجمهورية.

وأضافت أن الحزب سيكتفي بهذه التوكيلات لاستيفاء هذا الشرط لترشح فريد زهران الذي يعمل في الوقت الحالي على استيفاء باقي أوراق ترشحه لتقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات.

في الوقت نفسه، قال مكرم رضوان، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، إن الحزب استطاع جمع 46 تزكية من أعضائه بمجلس النواب لتأييد ترشح رئيس الحزب حازم عمر لانتخابات الرئاسة، وسيكتفي الحزب بهذه التزكيات لاستيفاء شرط الترشح