تشكيلة مانشستر سيتي ضد لايبزيج والتوقيت في دوري أبطال أوروبا 2023

وطن- تشهد تشكيلة مانشستر سيتي حضور العديد من النجوم اللامعين في عالم الكرة المستديرة، استعداداً لمواجهة أر بي لايبزيج الألماني، الأربعاء، في منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

ويستضيف ملعب (ريد بول أرينا لايبزيج) مباراة حامل اللقب مانشستر سيتي أمام صاحب الأرض الألماني لايبزيج، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين ومصر (القاهرة).

توقيت مباراة مانشستر سيتي ضد لايبزيج

فيما ستكون المباراة بتوقيت الإمارات وعمان في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، أما بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر وتونس والمغرب، فستكون المباراة عند الساعة الثامنة مساءً.

وستنقل مباراة اللقاء المرتقب بين كلا الفريقين على شبكة قنوات (بين إن سبورت) الرياضية القطرية.

كما وستبث مباراة برشلونة ولايبزيج على قناة (beIN SPORTS HD 4)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 11585، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2، وباستقطاب أفقي.

تشكيلة مانشستر سيتي ضد لايبزيج

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الإسباني بيب غوارديولا المباراة أمام منافسه أر بي لايبزيج الألماني، بتشكيلة أساسية متوقعة في منافسات دوري أبطال أوروبا لمنافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، كما يلي:

حراسة المرمى: إيديرسون مورايس.

دفاع مانشستر سيتي: والكر، مانويل أكانجي، روبن دياس، ناثان أكي.

خط الوسط: جوليان ألفاريز، فيل فودين، كوفاسيتش، دوكو، ماتيوس نونيز.

مركز الهجوم: إرلينغ هالاند.

ترتيب الفريقين في دوري أبطال أوروبا 2023

ويعتلي فريق أر بي لايبزيج صدارة ترتيب منافسات دوري أبطال أوروبا 2023 لدور المجموعات برصيد 3 نقاط، متساوياً مع الوصيف وحامل اللقب مانشستر سيتي بنفس رصيد النقاط حتى الآن.