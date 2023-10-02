بعد فضيحة الـ”ترامادول” .. السيسي يقترح “مصّ” دم طلاب الجامعات لأجل المال! (شاهد)

وطن – لم يمض أكثر من 24 ساعة على تصريحاته التي أثارت غضب واستياء المصريين بخصوص امكانية هدمه للبلاد من خلال مخدر الــ”ترامادول” والبلطجية، واعتبرت فضيحة بكل المعايير، حتى اقترح رئيس النظام في مصر عبد الفتاح السيسي على طلاب الجامعات التبرع بدمائهم ليحققوا للبلد “دخلاً محترماً”. وفق وصفه

وقال السيسي أثناء حديث له ضمن فعاليات مؤتمر “حكاية وطن بين الرؤية والانجاز”: “افتتحنا 8 مراكز لتجميع البلازما، وخلال الفترة المقبلة نأمل بأن يصبح العدد 20 مركزا بالتعاون مع الشركة الإسبانية المتخصصة في ذلك”.

وأضاف السيسي: “موضوع تجميع البلازمة، أنا اعتبرته جزء من تصحيح العادات للمصريين. لو قدرنا نخليه مشروع قومي لإنتاج البلازمة لأن المعايير المستخدمة في قبول العينات صارمة جداً”.

فكرة السيسي لطلاب الجامعات التبرع بدمائهم هدفها “دخلاً محترماً”!

وتابع:”لو الطالب هيتبرع مرة واحدة في الأسبوع، هيكسب كام في الشهر؟. طيب لو مرتين في الشهر؟ هيكسب رقم معتبر”.

وأكمل السيسي قائلاً : “دخل المتبرع كتقدير وشكر من المراكز، حيث يمكن للطلبة الجامعيين، أن يحققوا، دخلًا محترما من خلال التبرع بالدم”.

وكشف الرئيس المصري أنّه فكر في مشروع مشتقات الدم حينما كان وزيرا للدفاع، خصوصًا أنّ الدولة المصرية من قبل كانت قد فكرت في هذا المشروع، لكنها لم تنجح.

وعن ذلك ذكر: “كنت بقولهم (للحكومة) في اجتماع مجلس الوزراء اليوم حط الهدف وأفضل مُصر عليه لحد لما يخلص ويتحقق”.

“مشروع تجميع البلازما”

ويعتبر سعر كيس الدم العادي، حوالي 325 جنيها للجهات الحكومية، و750 جنيها للجهات الخاصة، بينما يأتي سعر البلازما، حوالي 60 جنيها للجهات الحكومية، و70 جنيها للجهات الخاصة.

وكان السيسي قد صادق على القانون رقم 8 لسنة 2021، بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.

سخرية من “هذيان السيسي”

وقابل نشطاء ومعلّقون تصريحات “السيسي” بالسخرية، خاصّة بعد ساعاتٍ من تصريحاته التي أثار بها الجدل يوم الأحد 1 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حول الترامادول وهدم الدولة المصرية.

وعلق حساب باسم “المجلس الثوري المصري” بنبرة تندر :”أفكار مذهلة للشباب من خارج الصندوق تأتيكم برعاية السيسي ترامادول!!”.

وأضاف الحساب ذاته:”ممكن بجانب التبرع بالدم بمقابل مادي لملايين طلبة الجامعات، الخطوة القادمة ستكون فتح الباب لتجارة الأعضاء، لنسدد نحن من دمنا ولحمنا الحي، بلا مبالغة، ديون قصوره ومجوهراته والبذخ الذي يعيش فيه وعصابته”.

وذكر “حسام يحيى” معلقاً على مقترح السيسي: “مخاطر التبرع بالدم أكثر من مرة كل شهرين انخفاض ضغط الدم. تقلصات العضلات. فقر الدم فما بالكم بالتبرع مرتين أسبوعياً؟”.

وتابع يحيى: “لو السيسي مش عارف بيقول ايه، وزير الصحة بيقوله “حاضر يافندم على ايه؟”.

وقال “أحمد”: “بعد أن جف النيل وأفلست البلد الحل هو دماء المصريين ومن ثم أعضاء المصريين”.

وعلق “محمد نجيب”: “السيسي قال للمصريين إن الانتخابات فرصة للتغيير. وهو الجاثم على قلوبهم وقلوبنا منذ 11 سنة”.

وأردف: “اليوم يقول للشباب المصريين بيعوا دمائكم لبنوك الدم لأنه سيحقق لكم دخلا محترما”.

يذكر أن المرشح الرئاسي المحتمل في مصر أحمد الطنطاوي رد على تصريحات السيسي عن إغراق مصر بالفوضى والمخدرات.

وقال الطنطاوي في بيان: “السيد رئيس الجمهورية: المصريين فعلًا جاعوا في عهدك وبسبب إدارتك ولم يروا التنمية الموعودة”.