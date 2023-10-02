التحقيق مع نائب بالكونجرس الأمريكي بسبب تصرف صادم اصطادته الكاميرات

وطن- أقدم عضو الكونجرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي جمال بومان، على تصرف صادم وغريب في مبنى الكونجرس، فيما تم فتح باب تحقيق في الواقعة.

وقالت وكالة رويترز، إن النائب الديمقراطي الأمريكي جمال بومان واجه تحقيقا، بعد أن أطلق إنذار الحريق في مجمع الكابيتول ورصدته كاميرا مراقبة، بينما كان حزبه يحاول تأجيل تصويت رئيسي، مما أدى إلى إخلاء مبنى إداري بالكونجرس.

وأظهرت صورة ثابتة نشرتها شرطة الكابيتول، بومان الذي يمثل أجزاء من مدينة نيويورك وضواحيها المباشرة، وهو يقوم بتنشيط إنذار الحريق بالقرب من مخرج مبنى إداري يضم مكاتب الكونجرس.

وقالت الشرطة إنها تحقق في الحادث، كما هو الحال مع لجنة إدارة مجلس النواب، وهي لجنة بالكونجرس يسيطر عليها الجمهوريون وتشرف على مقر مجلس النواب.

بومان يعترف

واعترف بومان، في بيان له، بإطلاق إنذار الحريق، وهو ما قال إنه نادم عليه، لكنه شكك في أنه فعل ذلك لتأخير التصويت، كما أكد العديد من الجمهوريين.

وقال بومان في بيان نشر على موقع X، المنصة المعروفة سابقا باسم تويتر: “بينما كنت مستعجلا لإجراء التصويت، وصلت إلى باب عادة ما يكون مفتوحا للتصويت”.

وأضاف: “أشعر بالحرج من الاعتراف بأنني قمت بتفعيل إنذار الحريق، معتقدًا خطأً أنه سيفتح الباب. أنا نادم على ذلك وأعتذر بشدة عن أي ارتباك سببه هذا الأمر.”

دعوة للاستقالة

ودعا بعض الجمهوريين في مجلس النواب بومان إلى الاستقالة، على الرغم من أن مثل هذه الخطوة تبدو غير مرجحة، خاصة وأن العديد من الأعضاء يواجهون قضايا قانونية وأخلاقية أكثر خطورة.

تصويت على إبقاء الحكومة مفتوحة

وكان مجلس النواب على وشك التصويت على مشروع قانون من الحزبين لإبقاء الحكومة مفتوحة لمدة 45 يومًا وتجنب الإغلاق.

وتمت الموافقة على مشروع القانون في النهاية بدعم شبه إجماعي من الديمقراطيين، لكنهم يسعون جاهدين في الوقت الحالي، لكسب الوقت لقراءة مشروع القانون، الذي كشف عنه للتو رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي.