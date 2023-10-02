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    مدينة تعيش رُعباً .. الأفاعي الهاربة تتسلل للمنازل والناس في ذعر! (شاهد)

    يوجد في بريطانيا 3 أنواع من الأفاعي واحد منها سام للغاية
    أنس السالمبواسطة آخر تحديث:لا توجد تعليقات2 دقائق
    الأفاعي الهاربة تتسلل للمنازل جنوب لندن
    ضبط افعى هاربة في مطبخ منزل جنوب لندن

    وطن – يعيش الناس بمنطقة توتنغ جنوب العاصمة البريطانية لندن، في حالة ذعر، بعد تسلل الأفاعي الهاربة إلى منازلهم، في ظاهرة مرعبة.

    وأصيبت عائلة بريطانية بحالة من الرعب والصدمة عندما اكتشفت وجود ثعبان شبكي يبلغ طوله 5 أقدام (1.5 متر) ملتفاً فوق سخان المطبخ منزلهم بمنطقة توتنغ جنوب غرب لندن في 13 سبتمبر/أيلول الماضي.

    ثعبان في مطبخ منزل بمنطقة توتنغ بجنوب العاصمة البريطانية
    الأفعى تجلس ملتفة حول ذاتها في مطبخ المنزل بمنطقة توتنغ بجنوب العاصمة البريطانية

    الأفاعي الهاربة تتسلل للمنازل!

    وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن هذه الحادثة التي وقعت في لندن تأتي في وقت يزداد فيه عدد الأفاعي الهاربة في بريطانيا.

    ويوجد في بريطانيا 3 أنواع من الأفاعي، واحد منها سام للغاية.

    واتصلت العائلة المصدومة بمؤسسة “RSPCA” التي تعنى بالحيوانات فورا؛ من أجل التعامل مع الأفعى، وإخراجها من المنزل.

    ضبط ثعبان في منزل بريطاني
    يعتقد أن الأفعى تسللت إلى المنزل عبر فجوة في الجدار المؤدي إلى الحديقة

    وقالت ضابطة إنقاذ الحيوانات، “أبيجيل كامبل”، إن الثعبان ربما شق طريقه إلى المرجل “لأنه كان الجزء الأكثر دفئا في المنزل، وتحتاج الثعابين إلى مصادر حرارة خارجية لتنظيم درجة حرارة أجسامها”.بحسب bbc

    وبينما بدا الثعبان المارق نحيفًا، تمكن من التشبث بأنبوب السخان واحتاج إلى بعض القوة لإزالته.

    وعبرت المسؤولة البيئية عن اعتقادها بأن “الكثير من الناس لا يدركون مدى التزام هذه الحيوانات عندما يتعاملون معها”.

    وأضافت أن حقيقة الاهتمام بها أصبحت أكثر من اللازم في هذه الحالات.

    وتعتقد المؤسسة المعنية بالحيوانات أن الأفعى التي تم “صيدها” إما هاربة من مالكها وإما تركت في مكان قريب.

    يزداد عدد الأفاعي الهاربة في بريطانيا
    يزداد عدد الأفاعي الهاربة في بريطانيا

    وقالت RSCPA إن الثعبان كان “نحيفًا بعض الشيء”. ووضعت ملصقات مكتوب عليها “تم العثور على حيوان” في جميع أنحاء المنطقة لمحاولة العثور على المالك.

    وارتفع عدد الأفاعي التي يحتفظ بها البريطانيون في منازلهم من 500 ألف إلى 700 ألف خلال 12 شهرا فقط.

    تقول المؤسسة إن عددا من مالكي هذه الأفاعي يخرجونها في نزهات للاستفادة من ضوء الشمس.

    لكنه هذا الأمر يحفز هذه الزواحف للتحرك بسرعة وتهرب.

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