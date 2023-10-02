مدينة تعيش رُعباً .. الأفاعي الهاربة تتسلل للمنازل والناس في ذعر! (شاهد)

وطن – يعيش الناس بمنطقة توتنغ جنوب العاصمة البريطانية لندن، في حالة ذعر، بعد تسلل الأفاعي الهاربة إلى منازلهم، في ظاهرة مرعبة.

وأصيبت عائلة بريطانية بحالة من الرعب والصدمة عندما اكتشفت وجود ثعبان شبكي يبلغ طوله 5 أقدام (1.5 متر) ملتفاً فوق سخان المطبخ منزلهم بمنطقة توتنغ جنوب غرب لندن في 13 سبتمبر/أيلول الماضي.

الأفاعي الهاربة تتسلل للمنازل!

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن هذه الحادثة التي وقعت في لندن تأتي في وقت يزداد فيه عدد الأفاعي الهاربة في بريطانيا.

ويوجد في بريطانيا 3 أنواع من الأفاعي، واحد منها سام للغاية.

واتصلت العائلة المصدومة بمؤسسة “RSPCA” التي تعنى بالحيوانات فورا؛ من أجل التعامل مع الأفعى، وإخراجها من المنزل.

وقالت ضابطة إنقاذ الحيوانات، “أبيجيل كامبل”، إن الثعبان ربما شق طريقه إلى المرجل “لأنه كان الجزء الأكثر دفئا في المنزل، وتحتاج الثعابين إلى مصادر حرارة خارجية لتنظيم درجة حرارة أجسامها”.بحسب bbc

وبينما بدا الثعبان المارق نحيفًا، تمكن من التشبث بأنبوب السخان واحتاج إلى بعض القوة لإزالته.

وعبرت المسؤولة البيئية عن اعتقادها بأن “الكثير من الناس لا يدركون مدى التزام هذه الحيوانات عندما يتعاملون معها”.

وأضافت أن حقيقة الاهتمام بها أصبحت أكثر من اللازم في هذه الحالات.

وتعتقد المؤسسة المعنية بالحيوانات أن الأفعى التي تم “صيدها” إما هاربة من مالكها وإما تركت في مكان قريب.

وقالت RSCPA إن الثعبان كان “نحيفًا بعض الشيء”. ووضعت ملصقات مكتوب عليها “تم العثور على حيوان” في جميع أنحاء المنطقة لمحاولة العثور على المالك.

وارتفع عدد الأفاعي التي يحتفظ بها البريطانيون في منازلهم من 500 ألف إلى 700 ألف خلال 12 شهرا فقط.

تقول المؤسسة إن عددا من مالكي هذه الأفاعي يخرجونها في نزهات للاستفادة من ضوء الشمس.

لكنه هذا الأمر يحفز هذه الزواحف للتحرك بسرعة وتهرب.