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    ابن مايكل جاكسون يكشف سراً حول لون بشرة والده بعد 15 عاماً على وفاته

    كان مايكل جاكسون واحدًا من أعظم الفنانين في تاريخ الموسيقى وأيقونة عالمية أحدثت تحولًا في الصناعة
    رفيف عبداللهبواسطة لا توجد تعليقات2 دقائق
    ابن مايكل جاكسون يكشف سراً جديداً حول لون بشرة والده بعد 15 عاماً على وفاته
    مايكل جاكسون وابنه برنس

    وطن- كشف ابن مايكل جاكسون، برنس جاكسون، أسراراً جديدة عن لون بشرة والده، بعد مرور أكثر من 14 عاماً على وفاته.

    كان مايكل جاكسون واحدًا من أعظم الفنانين في تاريخ الموسيقى وأيقونة عالمية أحدثت تحولًا في الصناعة.

    إلا أنه كان أيضًا من أكثر الشخصيات إثارة للجدل، حيث تحيط به الشائعات سواء المتعلقة بالقضايا القانونية أو اتهامات الاعتداء أو عمليات التجميل.

    لون بشرة مايكل جاكسون

    أحد الخلافات أحاط بالتغير في لون بشرته. كان لون بشرة جاكسون أغمق، لكنها أصبحت أفتح مع مرور الوقت.

    كان هذا هو الشيء الذي ميز حياة المغني وأدى إلى ساعات من الاهتمام الإعلامي.

    مايكل جاكسون
    بدأت رحلة جاكسون التجميلية بتغيير شكل أنفه وبعد 100 عملية حاول إصلاح ما دمرته تلك الجراحات

    وبعد مرور 15 عامًا تقريبًا، تحدث الابن الأكبر للمغني، ويدعى برنس، عن هذا الجانب من حياة والده.

    برنس جاكسون
    توفي مايكل جاكسون حين كان عمر برنس 12 عاماً

    أراد أن يتوهج

    ظهر برنس جاكسون في بودكاست Hotboxin للملاكم السابق مايك تايسون. وخلال المحادثة، ناقش تايسون لون بشرة المغني الراحل وأشار إلى أن الناس يعتقدون أن مايكل جاكسون كان يغير بشرته لأنه يريد أن يكون أبيض اللون.

    وأوضح الملاكم السابق: “اعتقد الجميع أنه كان يغير بشرته لأنه أراد أن يصبح أبيضا.. لكنه كان يغيرها لأنه أراد أن يتوهج”.

    وتابع “أراد أن يكون نورًا، أراد أن يسطع.”

    مرض البهاق

    ثم أضاف برنس جاكسون أن والده تحدث معه عن البهاق، وهو مرض جلدي وكيفية التعامل معه.

    وقال جاكسون: “كان لديه الكثير من عدم الأمان حول المظهر المبقع في بشرته”.

    وتابع “لذلك أراد أن يرى ما إذا كان بإمكانه تحسين مظهره للمساعدة في الحفاظ على مظهره الجسدي.”

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