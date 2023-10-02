أوضح أخطر التصريحات.. كيف رد الطنطاوي على كلمة السيسي بشأن الانتخابات المصرية؟

وطن – رد البرلماني المصري السابق والمرشح الرئاسي المحتمل في مصر أحمد الطنطاوي على تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي في العاصمة الإدارية الجديدة خلال مؤتمر “حكاية وطن” الذي عقد على مدار 3 أيام وتصريحاته عن الانتخابات المصرية المرتقبة.

وجاء في بيان للطنطاوي على منصات التواصل خطاب مباشر للسيسي قال فيه: “السيد رئيس الجمهورية: المصريين فعلًا جاعوا في عهدك وبسبب إدارتك ولم يروا التنمية الموعودة”.

وأضاف المرشح المصري المحتمل للانتخابات الرئاسية المرتقبة أنه تابع “باستنكار شديد” كلمة رئيس الجمهورية التي ألقاها في “مؤتمر احتفالي معتاد”.

بيان

السيد رئيس الجمهورية: المصريين فعلًا جاعوا في عهدك وبسبب إدارتك ولم يروا التنمية الموعودة تابعت باستنكار شديد كلمة رئيس الجمهورية التي ألقاها أمس في مؤتمر احتفالي معتاد استخدم فيه الحكومة والجهاز الإداري في الدعاية الانتخابية له على نحو ينتهك مبدأ حياد مؤسسات الدولة… pic.twitter.com/N12l0L8oqN — Ahmed Altantawy – أحمد الطنطاوي (@a_altantawyeg) October 2, 2023

وذكر الطنطاوي أن السيسي استخدم في حديثه الأخير “الحكومة والجهاز الإداري في الدعاية الانتخابية له على نحو ينتهك مبدأ حياد مؤسسات الدولة وقواعد التنافس في النظم الديمقراطية”.

لكن “ما جاء في الكلمة من مغالطات ورؤى سياسية غريبة بلغ من الخطورة شأنًا أبعد من ذلك بكثير”. وفق ما أضافه البرلماني المصري.

أبرز ما ذكره أحمد الطنطاوي رداً على السيسي

ومن أبرز ما قاله بيان المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي رداً على تصريحات عبدالفتاح السيسي:

تعمد السيسي الخلط بشكل واضح بين الأكاذيب والشائعات من جهة وتوجيه النقد السياسي للمسؤولين من جهة أخرى

أنكر الرئيس المصري حقيقة أن المعارضة على أساس وطني من أرقى أشكال الممارسة السياسية وهي أيضًا من الحقوق الأساسية للمواطنين.

اشتكى السيسي من المصريين الذين “لا يقدرون إنجازاته” بزعمه، دون أن يسائل نفسه ولو مرة واحدة عن أسباب غياب التقدير ومعناه.

لم يسأل الرئيس نفسه عن منهج الرئاسة في صناعة القرار وتحديد الأولويات وإقصاء المواطنين من المشاركة السياسية والاهتمام بالمظاهر وبالحجر على حساب البشر.





أخطر ما ورد في كلمة عبدالفتاح السيسي

ورأى الطنطاوي في بيانه أن أخطر ما جاء في الكلمة التي رد عليها مطالبة رئيس الجمهورية للمصريين باحتمال الجوع والحرمان في سبيل التنمية والبناء والتقدم.

واعتبر المرشح الرئاسي المحتمل أن تلك المطالبة تعبر عن رؤية السيسي للتنمية بوصفها مجرد تراكم للأبنية الشاهقة والمدن والقصور المشيدة في الصحاري، ولو كان ذلك كله على حساب الإنسان وحقه في الحياة الكريمة والتعليم والعمل والعلاج.

ووصف البرلماني المصري السابق تلك الرؤية التي يحملها الرئيس الحالي لمصر بالغير إنسانية التي تسكن عقل وقلب هذا النظام وتفسر سياساته التي لم تعتبر الصحة والتعليم أولوية.

وأوضح الطنطاوي أن هذه المنظومة الحاكمة جردت المواطنين من أشكال الحماية الاجتماعية لتترك ثلثي المصريين يعيشون تحت وحول خط الفقر، بينما تتدهور أحوال معظم الثلث المتبقي على نحو خطير.

وعن حديث الرئيس المصري الحالي في المهرجان الدعائي بأن الانتخابات فرصة للتغيير طالب الطنطاوي السيسي بأن يتدخل فورًا لوقف الانتهاكات التي تقع ضد زملائه وشركائه بحملته الانتخابية.

وكرر المرشح الرئاسي المحتمل حديثه عن انتهاكات من السلطات المصرية تجسدت بالقبض على مئات من أعضاء حملته الانتخابية بتهم سياسية، ومنع عشرات الآلاف منهم من حقهم الدستوري في تحرير التوكيلات للطنطاوي.

وكل ذلك جرى باستخدام طرق غير قانونية وصلت في الغالب إلى استخدام العنف البدني وأعمال البلطجة، ومئات الحالات منها موثقة صوتًا وصورة حسب بيان الطنطاوي.

مصر والتجربة الصينية

ورد مرشح الانتخابات المحتمل أحمد الطنطاوي على تصريحات السيسي عن التجربة الصينية وما تعرض له الشعب الصيني من معاناة أدت إلى ملايين الضحايا.

وعد الطنطاوي هذه الإشارة تؤكد قدر التشوه في تصورات الرئيس عن تجارب الدول الأخرى وماضيها وحاضرها، فالتنمية في الصين لم تتحقق إلا بتجاوز هذه الحقبة ومآسيها وإقصاء المسئولين الذين استفردوا بالحكم فيها وفق بيانه.

وأكد البرلماني السابق أن التنمية في الصين تعني خفض نسبة الفقر التي كانت قد وصلت إلى ثلث السكان تقريبًا، وليست دفع الشعب الصيني إلى مزيد من الفقر والجوع تحت حجة التنمية.

لكن المرشح المحتمل المنافس للسيسي ذكر أنه يؤمن في الوقت ذاته بأن طريق التنمية يحتاج إلى تضحيات بما لا يمكن أن يشكل إهداراً الحياة الكريمة للمواطنين والتفريط في حقوقهم الأساسية.

وأوضح الطنطاوي أن هذه التضحيات يجب أن توزع بعدالة بين فئات المجتمع وأن يكون من هم في السلطة أول من يتحملونها لا أن يطالبوا الشعب بها من قصورهم الجديدة وأثناء مظاهر من البذخ مستفزة.

وتحدث البرلماني المصري السابق عن عبارات غير لائقة استخدمها السيسي حول مصر كأنها دولة فاشلة وهشة يمكن لجماعة من اليائسين أو الخارجين على القانون أن يدمروها، وكأن الشعب المصري يمكن تخويفه وقمعه بترويج مثل تلك التصريحات المسيئة للوطن والمواطنين.