نور الغندور تمارس الملاكمة بملابس مكشوفة ومثيرة (فيديو)

وطن– كشفت الفنانة المصرية المقيمة بالكويت، نور الغندور، عن هواية جديدة فاجأت متابعيها، وهي الملاكمة.

ونشرت نور الغندور عدة صور ومقاطع عبر خاصية الستوري على انستجرام، وهي تمارس الملاكمة مع مدرب خاص.

محمد علي كلاي

ووضعت نور الغندور صوب عينيها صورة العالمي محمد علي كلاي.

وارتدت نور الغندور ليجن شورت أسود مع توب أسود نصف بطن.

ليست أول مرة تفاجئ بها نور محبيها بارتداء الهوت شورت، على الرغم من أنها نشأت في الكويت.

فقد خضعت الفنانة المصرية لجلسة تصوير بجانب سيارة فارهة، مرتدية هوت شورت أبيض وتوب أبيض يكشف جزءاً بسيطاً من بطنها.

من مذيعة إلى نجمة

ونور الغندور ممثلة مصرية مواليد 12 نوفمبر عام 1993، تعيش في الكويت وخريجة المعهد العالي للفنون المسرحية.

بدايتها كانت عام 2011 مذيعةً بتقديم برنامج (مطبخ إلهام) مع الفنانة إلهام الفضالة على قناة الراي، وفي 2012 قامت بتقديم حلقات برنامج (صوت السهارى) على قناة الشاهد.

وفي 2013 دخلت التمثيل عن طريق مشاركتها في مسلسل (سكن الطالبات)، من خلال دور شهد الذي حقّق لها شهرة كبيرة.