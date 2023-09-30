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    ميريام فارس تغضب اللبنانيين بحركاتها في دبي.. “سوقها بس بالخليج” (فيديو)

    أثارت ميريام فارس حين قالت إنها وصلت إلى العالمية بعد أن سبقتها الفنانة فيروز
    رفيف عبداللهبواسطة لا توجد تعليقات2 دقائق
    ميريام فارس تغضب اللبنانيين بحركاتها في دبي.. "سوقها بس بالخليج" (فيديو)
    الفنانة اللبنانية ميريام فارس

    وطن- تعرضت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، إلى انتقادات حادة من قبل بعض اللبنانيين، بسبب اعتمادها على الإغراء والرقص في حفلاتها.

    وأشعلت ميريام فارس حفلها في دبي بالرقص والتطبيل، وهز المؤخرة على طريقة شاكيرا.

    انتقادات حادة

    وارتدت الفنانة اللبنانية جمبسوت أسود لامع بدون أكمام، شفاف من الأعلى، وبقماش الشيفون باللون الاسود  من الأسفل.

    وسخر لبنانيون من أداء ميريام فارس في دبي، فجاء في التعليقات: ” لا أغاني ولا اداء ولا كاريزما ولا صوت ولا جمهور”.

    وكتب آخر: ” مش ماشي سوقها غير بالخليج”.

    وربطت متابعة ما حدث من كوارث، بهذه المشاهد، وقالت: ” عرفتو الزلازل وغضب الله من وين”.

    لست شاكيرا

    وعقبت أخرى: ” مفكره حالها شاكيرا”.

    بينما سخر آخر من تشبيه ميريام لنفسها بفيروز، وكتب: ” الحمدالله ما سبقتها فيروز”.

    الموريكس دور

    هذا وقد ردت ميريام فارس على التصريحات المتداولة بعد أن شبهت مسيرتها بالفنانة فيروز أثناء تكريمها  بجائزة حملت اسم أول نجمة لبنانية عربية تصل إلى العالمية خلال حفل الموريكس دور .

    وقالت ميريام في تصريحات ل “Et بالعربي“: “لا يوجد أحد يشبه نفسه بالفنانة فيروز.. وهناك الكثير يتعامل بمبدأ خالف تعرف ، وفى حالة لم يجدوا ما يتداولوه من الشخصيات الناجحة يكذبوا الكذبة ويظهروا ينتقدوها.”

    وأشارت ميريام إلى أنها لا تهتم بهذه الشخصيات في حياتها المهنية ولا الشخصية.

    وأثارت ميريام الجدل أثناء تكريمها في حفل الموريكس دور، حين قالت إنها وصلت إلى العالمية بعد ان سبقتها الفنانة فيروز.

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