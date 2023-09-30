من هو البرتغالي دومينغوس سواريز الرئيس التنفيذي الجديد لنادي الاتحاد السعودي؟!

وطن- أعلن نادي الاتحاد السعودي لكرة القدم، تعيين البرتغالي دومينغوس سواريز بمنصب كرئيس تنفيذي لشركة نادي اتحاد جدة.

ويعتبر الرئيس التنفيذي الجديد دومينغوس، أحد الرؤساء اللامعين في مجاله، إلى جانب خبرته الواسعة على مدار 30 عاماً، حيث شغل العديد من المناصب على مستوى أندية كرة القدم في القارة الأوروبية العجوز.

من هو البرتغالي دومينغوس سواريز؟!

دومينغوس سواريز، رجل أعمال برتغالي (مليونير)، يمتلك الخبرة الطويلة في عالم الإدارة، عمل مع العديد من النوادي الرياضية، لعل أبرزها نادي بنفيكا الذي حقق طفرة كبيرة معه على مستوى التطور على مستوى قارة أوروبا.

كما وتولى البرتغالي سواريز منصب الرئيس التنفيذي في شركة كان جيمني الإسبانية، إلى جانب عضويته في إدارة رابطة الأندية الأوروبية على فترتين سابقاً.

واستدعي المليونير البرتغالي دومينغوس سواريز، للإشراف على العديد من أقسام كرة القدم في إطار تنمية الشباب على صعيد التسويق وتحقيق المبيعات.

كما ورحل البرتغالي سواريز عن نادي بنفيكا الرياضي في شهر يونيو/ حزيران الماضي، على خلفية تعرض النادي لأزمة مالية شديدة، لينجح بعدها بالعودة إلى الساحة الرياضية من جديد من بوابة نادي الاتحاد السعودي.

وحقق الرئيس التنفيذي سواريز، خلال فترة رئاسته مع نادي بنفيكا البرتغالي العديد من الألقاب على المستوى المحلي، لعل أبرزها التتويج بالدوري البرتغالي الممتاز 8 مرات، وكأس البرتغال 3 مرات.

مباراة الاتحاد السعودي القادمة

وفي سياق آخر، خيم التعادل السلبي بين الاتحاد والفيحاء بدون أي من الأهداف، الجمعة، في منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي الممتاز روشن لكرة القدم.

كما وسيواجه فريق الاتحاد نظيره سباهان الإيراني، الاثنين، في منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2023-2024.

ومن الجدير بالذكر يحتل فريق الاتحاد السعودي وصافة ترتيب الدوري السعودي روشن برصيد 19 نقطة، كما وبفارق نقطة وحيدة عن المتصدر الهلال برصيد 20 نقطة حتى يومنا هذا.