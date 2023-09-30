مسئول هندي يتحرش بزميلته أمام الوزراء (فيديو)

وطن- أثار مسؤول هندي جدلاً بعدما ظهر في فيديو انتشر بشكل فيروسي، وهو يتحرش بامرأة من حزب آخر.

وذكرت صحيفة “إنديا“، أن الكاميرا وثقت لحظة تحرش النائب عن حزب بهاراتيا جاناتا في ولاية أوتار براديش في الهند. ساتيش كومار غوتام، بامرأة من حزب MLA. في حدث أقيم في منطقة عليكره بولاية أوتار براديش.

غيرت مقعدها

في الفيديو الذي انتشر بقوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. يمكن رؤية ساتيش غوتام وهو يضع يده حول ظهر وأكتاف موكتا راجا أثناء جلوسهم في اجتماع رسمي في منطقة كول في عليكرة.

وأظهر الفيديو أن موكتا منزعجة وغير مرتاحة بشكل واضح من تحرش النائب وغيرت مقعدها في النهاية.

كان وزير النقل في ولاية أوتار دايا شانكار سينغ، ووزير التعليم العالي يوجيندرا أوبادهياي. والعمدة السابق شاكونتالا بهارتي. والعضو التنفيذي لحزب بهاراتيا جاناتا بونام باجاج ورئيس منطقة بانشايات فيجاي سينغ، من بين شخصيات بارزة أخرى من الولاية حاضرين في الاجتماع عندما وقع الحادث.

احتجاج دون فائدة

أظهر الفيديو ساتيش غوتام وهو يضع يديه على أكتاف وظهر موكتا راجا، التي يمكن رؤيتها بوضوح وهي تشعر بعدم الارتياح من تصرفات النائب.

يمكن بوضوح رؤية موكتا وهي تحتج جسديًا على لفتة ساتيش غوتام غير اللائقة وتدفع يدها بعيدًا. لكن النائب لم يتراجع.

أجبرت موكتا في النهاية على الانتقال إلى مقعد آخر على المسرح بسبب التحرش.

सरेआम छेड़खानी करता अलीगढ़ का भाजपा सांसद सतीश गौतम असहज होती महिला BJP MLA मुक्ता राजा हैं। Public Place पर ये हाल है फिर पीछे क्या क्या हो रहा होगा बीजेपी के अंदर। बेटी बचाओ

बेटी पढ़ाओ …..

के स्थान पर बेटी पटाओ यही RSS/BJP का संस्कार है। pic.twitter.com/KesHQb6zaG — I.P. Singh (@IPSinghSp) September 29, 2023

وفي الوقت نفسه، أثار الفيديو غضبا شديدا بين مستخدمي الإنترنت، حيث انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي. كما انتهز زعماء المعارضة الفرصة لانتقاد حزب بهاراتيا جاناتا بشأن تصرفات غوتام.