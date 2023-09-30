fbpx
    حياتنا

    مسئول هندي يتحرش بزميلته أمام الوزراء (فيديو)

    يمكن بوضوح رؤية موكتا وهي تحتج جسديًا على لفتة ساتيش غوتام غير اللائقة وتدفع يدها بعيدًا
    رفيف عبداللهبواسطة لا توجد تعليقات2 دقائق
    مسئول هندي يتحرش بزميلته أمام الوزراء (فيديو)
    النائب ساتيش كومار غوتام يتحرش بموكتا راجا

    وطن- أثار مسؤول هندي جدلاً بعدما ظهر في فيديو انتشر بشكل فيروسي، وهو يتحرش بامرأة من حزب آخر.

    وذكرت صحيفة “إنديا“، أن الكاميرا وثقت لحظة تحرش النائب عن حزب بهاراتيا جاناتا في ولاية أوتار براديش في الهند. ساتيش كومار غوتام، بامرأة من حزب MLA. في حدث أقيم في منطقة عليكره بولاية أوتار براديش.

    غيرت مقعدها

    في الفيديو الذي انتشر بقوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. يمكن رؤية ساتيش غوتام وهو يضع يده حول ظهر وأكتاف موكتا راجا أثناء جلوسهم في اجتماع رسمي في منطقة كول في عليكرة.

    وأظهر الفيديو أن موكتا منزعجة وغير مرتاحة بشكل واضح من تحرش النائب وغيرت مقعدها في النهاية.

    كان وزير النقل في ولاية أوتار دايا شانكار سينغ، ووزير التعليم العالي يوجيندرا أوبادهياي. والعمدة السابق شاكونتالا بهارتي.  والعضو التنفيذي لحزب بهاراتيا جاناتا بونام باجاج ورئيس منطقة بانشايات فيجاي سينغ، من بين شخصيات بارزة أخرى من الولاية حاضرين في الاجتماع عندما وقع الحادث.

    احتجاج دون فائدة

    أظهر الفيديو ساتيش غوتام وهو يضع يديه على أكتاف وظهر موكتا راجا، التي يمكن رؤيتها بوضوح وهي تشعر بعدم الارتياح من تصرفات النائب.

    يمكن بوضوح رؤية موكتا وهي تحتج جسديًا على لفتة ساتيش غوتام غير اللائقة وتدفع يدها بعيدًا. لكن النائب لم يتراجع.

    أجبرت موكتا في النهاية على الانتقال إلى مقعد آخر على المسرح بسبب التحرش.

    وفي الوقت نفسه، أثار الفيديو غضبا شديدا بين مستخدمي الإنترنت، حيث انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي. كما انتهز زعماء المعارضة الفرصة لانتقاد حزب بهاراتيا جاناتا بشأن تصرفات غوتام.

    شاركها.

    المقالات ذات الصلة

    اترك تعليقاً

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.