مانشستر سيتي يتلقى الخسارة الأولى أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي (شاهد)

وطن- تلقى حامل اللقب مانشستر سيتي الخسارة الأولى له في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد سقوطه على ميدان ملعب وولفرهامبتون بثنائية ثمينة مقابل هدف وحيد في الجولة ال7.

وافتتح صاحب الأرض وولفرهامبتون أولى أهداف المباراة بخطأ ارتكبه مدافع الفريق الضيف مانشستر سيتي روبن دياز الذي هدفاً في مرمى فريقه عند الدقيقة ال13.

مباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون

وأدرك فريق مانشستر سيتي هدف التعادل الإيجابي في الدقيقة ال58، عن طريق اللاعب جوليان ألفاريز.

كما وسجل فريق وولفرهامبتون هدف الفوز الثاني في المباراة، عن طريق اللاعب هوانغ هي تشان في الدقيقة ال66.

ورغم خسارة مانشستر سيتي (الأزرق السماوي) المباراة أمام وولفرهامبتون، إلا أنه كان متفوقاً على مستوى التسديدات والاستحواذ، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 23 تسديدة، والاستحواذ على الكرة بنسبة 69%.

كما ووصلت عدد تسديدات الفريق المنافس وولفرهامبتون إلى 3 تسديدات فقط في المباراة، فيما وصلت نسبة الاستحواذ على الكرة بنسبة 31%.

تشكيلة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون

ودخل المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المباراة أمام منافسه وولفرهامبتون في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بتشكيلة أساسية كما يلي:

حراسة المرمى: إيديرسون مواريس.

دفاع مانشستر سيتي: والكر، مانويل أكانجي، روبن دياس، ناثان أكي.

خط الوسط: جوليان ألفاريز،كوفاسيتش، ماتيوس نونيز.

مركز هجوم الفريق: فيل فودين، جيريمي دوكو، إرلينغ هالاند.

ترتيب الفريقين في منافسات الدوري الإنجليزي

وتجمد رصيد فريق مانشستر سيتي بتلك الخسارة عند 18 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، كما وبفارق نقطة وحيدة عن الوصيف توتنهام برصيد 17 نقطة.

ورفع الفريق المنافس وولفرهامبتون رصيده إلى 7 نقاط في المركز ال13 من جدول ترتيب الدوري الممتاز لهذا الموسم.