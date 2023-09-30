كواليس لقاء أحمد الطنطاوي ومسنة تحمل صورة السيسي قهرا (فيديو)

وطن- كشف الناشط الحقوقي المصري هيثم أبو خليل، كواليس المقطع المصور الذي شوهد فيه المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي مع سيدة كانت تحمل صور الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي أمام أحد مكاتب الشهر العقاري.

ونشر الطنطاوي مقطع الفيديو عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي تويتر، وشوهد وهو يصافح السيدة المسنة التي كانت تبكي وهي تحمل صورة السيسي، قبل أن يحتضنها الطنطاوي.

وعلق الطنطاوي على مقطع الفيديو قائلا: “هم أهلنا.. أرجوكم.. أحبوهم واعذروهم وترفقوا بهم، ووفروا مشاعر الغضب لمن يقهر إرادتهم أو يستغل حوجتهم”.

تعليق أحمد الطنطاوي يشير إلى إقدام النظام المصري على تقديم كراتين غذائية وأموال للبسطاء لحشدهم أمام مكاتب الشهر العقاري وتحرير توكيلات لدعم ترشح السيسي في الانتخابات المقبلة.

كواليس اللقاء

بدوره، كشف الناشط الحقوقي المصري هيثم أبو خليل كواليس هذا المشهد قائلا: “ثواني للتاريخ.. أم مصرية تحمل رغما عنها صورة السيسي أمام الشهر العقاري..عندما شاهدت أحمد الطنطاوي سارعت بمصافحته والدموع في عينيها، ولسان حالها يقول لعنة الله على العوز والفقر والجوع، لكن يبقى ما في القلب.. هذه مصر الطيبة يا سادة التي يفسد العسكر أهلها وناسها بالجوع ورغم ذلك تقاوم”.

جولات واسعة لأحمد الطنطاوي

وكان أحمد الطنطاوى، قد أجرى جولات واسعة أمس الجمعة بأكثر من مقر لمكاتب الشهر العقاري لمتابعة تحرير التوكيلات من قبل أنصاره، وذلك بعد أن قرر تعليق حملته مؤقتا.

ووجه الطنطاوي نداء إلى الشعب المصري للذهاب إلى مكاتب الشهر العقاري، والسفارات والقنصليات وتحرير توكيلات لترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية.

الطنطاوي أعلن تعليق حملته

وكان الطنطاوى قد أعلن عن تعليق حملته الانتخابية بصورة مؤقتة لمدة 48 ساعة بسبب عمليات التضييق الأمني على أفراد الحملة وبسبب حرب التوكيلات التي بدأت مع الإعلان عن تاريخ إجراء الانتخابات.

وتجري الانتخابات الرئاسية المصرية في ديسمبر المقبل، أي قرابة أربعة أشهر من انتهاء الولاية الحالية للرئيس السيسي، أبريل المقبل.