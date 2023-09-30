فيديو يوثّق ضرب السفير التركي في الولايات المتحدة على يد الأرمن المتطرفين (شاهد)

وطن – تعرض السفير التركي لدى الولايات المتحدة وموظفو السفارة للاعتداء والضرب من قبل بعض الأرمن المتطرفين بعد إخراجهم من القاعة أثناء حضورهم مؤتمراً بمدرسة للصحافة والاتصالات في لوس أنجلوس.

وأظهر فيديو تداوله مستخدمو مواقع التواصل المسؤولين الأتراك وهم يسيرون داخل مدرسة USC للإتصالات والصحافة في لوس أنجلوس. قبل أن يباغتهم عدد من الشبان ويقومون بضربهم ورفسهم بأقدامهم. ورمي سائل غير معروف من زجاجات كانت بأيديهم باتجاه المسؤولين الأتراك.

" السفير التركي في الولايات المتحده" مراد مرجان " يتعرض لإعتداء من قبل الأرمن أثناء ذهابه لحضور مؤتمر في إحدى الجامعات"

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" هذا المشهد يعيد للذاكره الإغتيالات التي نفذها تنظيم أصاله الأرمني ضد الدبلوماسيين الأتراك

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"بحسب مراسل قناة CNN Türk التركيه فإن الشرطه الامريكيه لم… pic.twitter.com/zczFrg7tsw — Dr.mehmet canbekli (@Mehmetcanbekli1) September 30, 2023

وجاء الاعتداء بسبب موقف تركيا من أحداث كراباخ ودعمها للأذربيجان.

وتعاملت وحدة الأمن الدبلوماسي الأمريكي وإدارة شرطة لوس أنجلوس مع الموقف داخل الحرم الجامعي. ومنعته من التصعيد من خلال تنفيذ الإجراءات الأمنية اللازمة.

هتافات مسيئة لتركيا وأذربيجان

وفي التفاصيل أفادت وكالة الأناضول نقلاً عن مراسلها أن لوس أنجلوس استضافت منتدى حول السياسات الخارجية التركية، حضرها السفير التركي لدى الولايات المتحدة حسن مراد مرجان، والقنصل العام الأذربيجاني في لوس أنجلوس راميل قربانوف، ورئيس معهد يونس إمره الثقافي شرف أطاش. إلى جانب شخصيات سياسية وثقافية وإعلامية.

وفي مستهل الفعالية، قام أحد المحتجين بإطلاق هتافات مسيئة لتركيا وأذربيجان. ما دفع عناصر الشرطة لنقله إلى خارج قاعة المنتدى.

ولدى بدء السفير التركي كلمته، بدأ 11 طالباً بالاحتجاج. فيما قام أحد المحتجين بالاعتداء لفظياً على “قربانوف”.

وعقب استمرار الاحتجاج لقرابة 10 دقائق، قام عناصر الشرطة بإبعاد المحتجين عن مكان انعقاد المنتدى. ليواصلوا احتجاجهم في الخارج.

وزارة الخارجية التركية ترد

وأعربت وزارة الخارجية التركية اليوم السبت عن قلقها بشأن استخدام جماعات الشتات المتطرفة خطاب الكراهية للتحريض على أعمال العنف ضد تركيا وأذربيجان والحكومة الأرمينية وعملية السلام.

Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde Düzenlenen Türkiye'nin Kamu Diplomasisi Konulu Konferansta Radikal Ermeni Grupların Konferansa Katılanlara Saldırısı Hk. https://t.co/VPtqsACCN1 pic.twitter.com/WrStyiLGOg — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) September 30, 2023

وجاء بيان الوزارة بعد أن تعرض المسؤولين الأتراك لمضايقات لفظية وجسدية من قبل الجماعات الأرمنية المتطرفة في مؤتمر عقد في جامعة جنوب كاليفورنيا في الولايات المتحدة.

وقالت الوزارة: “سنبدأ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أولئك الذين اعتدوا جسديًا على وفدنا”.

كما أضاف البيان أن هذا الحادث أظهر أن “تشويه الأحداث التاريخية بدوافع سياسية ضيقة ومحلية وتصريحات لإرضاء الجماعات المتطرفة تشجع على التطرف وخطاب الكراهية والعنف”.

الكراهية العرقية الأرمنية

وبدورها قالت وزارة الخارجية الأذربيجانية التي تربطها علاقات ديبلوماسية مع تركيا إن الكراهية العرقية الأرمنية ضد مواطني تركيا تشكل مصدر تهديد خطير.

Erməni radikal qruplaşmalarının ABŞ-ın Cənubi Kaliforniya Universitetində təşkil olunan konfransın iştirakçılarına qarşı hücümu ilə bağlı bəyanat

⬇️⬇️⬇️https://t.co/SrVnxzQaIf — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) September 30, 2023

وأضافت في بيان نشر على حسابها في موقع ” إكس”-تويتر-: ندين بشدة هجوم الجماعات الأرمنية المتطرفة على المشاركين في مؤتمر حول “دور الدبلوماسية العامة في السياسة الخارجية التركية”.

كما تابع البيان إن “مثل هذه الهجمات العدوانية التي يقوم بها ممثلو الجالية الأرمنية المتطرفة في الشتات. الذين لا يستطيعون تحمل فشل حملة التشهير التي تشنها أرمينيا ضد أذربيجان. فضلا عن سقوط النظام غير القانوني الذي تم إنشاؤه في المنطقة. هي عمل إجرامي ويجب المعاقبة عليه وفقا لذلك”.