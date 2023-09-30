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    فيديو يوثّق ضرب السفير التركي في الولايات المتحدة على يد الأرمن المتطرفين (شاهد)

    جاء الاعتداء بسبب موقف تركيا من أحداث كراباخ ودعمها للأذربيجان
    خالد الأحمدبواسطة لا توجد تعليقات3 دقائق
    السفير التركي في الولايات المتحدة يتعرض للاعتداء من الأرمن المتطرفين بسبب موقف تركيا من الأحداث بين أرمينيا وأذربيجان
    الأرمن المتطرفين يعتدون على السفير التركي في أمريكا

    وطن – تعرض السفير التركي لدى الولايات المتحدة وموظفو السفارة للاعتداء والضرب من قبل بعض الأرمن المتطرفين بعد إخراجهم من القاعة أثناء حضورهم مؤتمراً بمدرسة للصحافة والاتصالات في لوس أنجلوس.

    وأظهر فيديو تداوله مستخدمو مواقع التواصل المسؤولين الأتراك وهم يسيرون داخل مدرسة USC للإتصالات والصحافة في لوس أنجلوس. قبل أن يباغتهم عدد من الشبان ويقومون بضربهم ورفسهم بأقدامهم. ورمي سائل غير معروف من زجاجات كانت بأيديهم باتجاه المسؤولين الأتراك.

    وجاء الاعتداء بسبب موقف تركيا من أحداث كراباخ ودعمها للأذربيجان.

    وتعاملت وحدة الأمن الدبلوماسي الأمريكي وإدارة شرطة لوس أنجلوس مع الموقف داخل الحرم الجامعي. ومنعته من التصعيد من خلال تنفيذ الإجراءات الأمنية اللازمة.

    هتافات مسيئة لتركيا وأذربيجان

    وفي التفاصيل أفادت وكالة الأناضول نقلاً عن مراسلها أن لوس أنجلوس استضافت منتدى حول السياسات الخارجية التركية، حضرها السفير التركي لدى الولايات المتحدة حسن مراد مرجان، والقنصل العام الأذربيجاني في لوس أنجلوس راميل قربانوف، ورئيس معهد يونس إمره الثقافي شرف أطاش. إلى جانب شخصيات سياسية وثقافية وإعلامية.

    وفي مستهل الفعالية، قام أحد المحتجين بإطلاق هتافات مسيئة لتركيا وأذربيجان. ما دفع عناصر الشرطة لنقله إلى خارج قاعة المنتدى.

    أرمن يعتدون على مشاركين في فعالية حول تركيا
    أرمن يعتدون على مشاركين في فعالية حول تركيا

    ولدى بدء السفير التركي كلمته، بدأ 11 طالباً بالاحتجاج. فيما قام أحد المحتجين بالاعتداء لفظياً على “قربانوف”.

    وعقب استمرار الاحتجاج لقرابة 10 دقائق، قام عناصر الشرطة بإبعاد المحتجين عن مكان انعقاد المنتدى. ليواصلوا احتجاجهم في الخارج.

    وزارة الخارجية التركية ترد

    وأعربت وزارة الخارجية التركية اليوم السبت عن قلقها بشأن استخدام جماعات الشتات المتطرفة خطاب الكراهية للتحريض على أعمال العنف ضد تركيا وأذربيجان والحكومة الأرمينية وعملية السلام.

    وجاء بيان الوزارة بعد أن تعرض المسؤولين الأتراك لمضايقات لفظية وجسدية من قبل الجماعات الأرمنية المتطرفة في مؤتمر عقد في جامعة جنوب كاليفورنيا في الولايات المتحدة.

    وقالت الوزارة: “سنبدأ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أولئك الذين اعتدوا جسديًا على وفدنا”.

    كما أضاف البيان أن هذا الحادث أظهر أن “تشويه الأحداث التاريخية بدوافع سياسية ضيقة ومحلية وتصريحات لإرضاء الجماعات المتطرفة تشجع على التطرف وخطاب الكراهية والعنف”.

    الكراهية العرقية الأرمنية

    وبدورها قالت وزارة الخارجية الأذربيجانية التي تربطها علاقات ديبلوماسية مع تركيا إن الكراهية العرقية الأرمنية ضد مواطني تركيا تشكل مصدر تهديد خطير.

    وأضافت في بيان نشر على حسابها في موقع ” إكس”-تويتر-: ندين بشدة هجوم الجماعات الأرمنية المتطرفة على المشاركين في مؤتمر حول “دور الدبلوماسية العامة في السياسة الخارجية التركية”.

    كما تابع البيان إن “مثل هذه الهجمات العدوانية التي يقوم بها ممثلو الجالية الأرمنية المتطرفة في الشتات. الذين لا يستطيعون تحمل فشل حملة التشهير التي تشنها أرمينيا ضد أذربيجان. فضلا عن سقوط النظام غير القانوني الذي تم إنشاؤه في المنطقة. هي عمل إجرامي ويجب المعاقبة عليه وفقا لذلك”.

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