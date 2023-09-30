فستان هيفاء وهبي يسقط على المسرح في المكسيك.. كيف تصرفت الفنانة؟ (فيديو)

وطن– تعرضت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي إلى موقف محرج في أحدث حفلاتها في المكسيك، حين سقط فستانها أثناء الغناء.

وكانت هيفاء وهبي ترتدي فستانا لامعا باللونين الوردي والأزرق أوف شولدر، مفتوح من الصدر ومزين بالكريستال.

سعر الفستان!

وأثناء غناءها بحفلتها في المكسيك، سقط فستان هيفاء وهبي، ما كاد يكشف صدرها تماماً، لكنها تداركت الأمر وأمسكته بيدها.

فستان هيفاء من تصميم العلامة التجارية PORTIA AND SCARLETT، ويصل سعره إلى 910 دولار.

على الصعيد الفني، أعلنت هيفاء مؤخرا عن تعاقدها على بطولة فيلمين من إخراج مرقس عادل وتأليف هيثم سعيد.

لا للعزوبية

هذا وقد فاجأت الفنانة اللبنانية الجمهور باعترافها أنها لا تمانع فكرة الزواج مرة أخرى.

وكشفت هيفاء وهبي (51 عاماً)، عن مواصفات فارس أحلامها، في تصريح مصور لمجلة “فوشيا“.

وقالت هيفاء: “فارس الأحلام بدي يكون آدمي، ويكون صديقي المفضل”.

وحين قالت المذيعة لهيفاء وهبي “معقول نشوفك عروس”، أجابت: “يمكن أنا عروس”.

لكن الفنانة اللبنانية استدركت الأمر وقالت “لا لا عم أمزح معك”.