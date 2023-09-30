عمال مناجم يعثرون على صخرة ذهبية كبيرة تساوي ملايين الدولارات (شاهد)

وطن – استخرجت مجموعة من عمال المناجم في جنوب غانا ما يعتقد أنها أكبر كتلة صلبة من الذهب تم اكتشافها على الإطلاق في البلاد.

وفي مقطع فيديو منتشر على tiktok، يمكن رؤية مجموعة من حوالي ستة شبان يحاولون دفع الكتلة إلى أعلى حفرة التعدين.

ويبدو أن مجموعة الرجال، الذين يبدو بعضهم في سن المراهقة، متأثرين للغاية باكتشافهم الكنز. حيث أظهرتهم اللقطات وهم يقفون مع الكتلة مع ابتسامة كبيرة على وجوههم.

وفي حين أن غالبية المشاهدين يشعرون بسعادة غامرة بالنسبة لهم، فقد أعرب آخرون عن قلقهم الشديد.

قلق لعدم حصول العمال على ترخيص حول التنقيب عن الذهب

وبحسب موقع “سوبر كار بلوندي“، فإن وسائل الإعلام المحلية وصفت المجموعة بأنها عمال مناجم “غير مرخصين” و”غير قانونيين”، مما يشير إلى أنهم ربما لم يكن لديهم ترخيص للتنقيب عن الذهب في المقام الأول.

وكانت الحكومة المحلية قد أطلقت عدة مبادرات لمنع الناس من التعدين دون التراخيص المناسبة، وهو عمل يعرف محليًا باسم “غالامسي”.

وفي حين تم القبض على البعض بسبب ذلك. فقد ورد أن آخرين فقدوا حياتهم بعد أن حوصروا في حفر التعدين.

انتقادات

ومع أخذ ذلك في الاعتبار، كان المشاهدون يتساءلون عن سبب سماح الرجال بنشر اللقطات على الإنترنت.

فقال أحدهم: “سوف يؤخذ هذا منهم”. وقال آخر: “بعض الأشياء يجب أن نحتفظ بها لأنفسنا”.

وقال ثالث: “يا رجل، لم أكن لأضع هذا على الإنترنت”. وكان آخرون أكثر اهتماما بقيمة اكتشاف الذهب المفترض.

ولم تؤكد السلطات بعد هذا الاكتشاف أو تقيمه، لكن شذرات بهذا الحجم يمكن أن تجلب ملايين الدولارات.

أكبر كتلة ذهبية تم اكتشافها حتى الآن

يشار إلى أنه تم اكتشاف أكبر كتلة صلبة من الذهب حتى الآن في أستراليا عام 1869 وبلغ وزنها 72 كجم (156 رطلاً).

وقد تم بيع القطعة التي أطلق عليها اسم “مرحبًا أيها الغريب”، من قبل الرجلين اللذين اكتشفاها مقابل حوالي 10000 دولار لكل منهما.

ووفقا للموقع، فإنه إذا تم العثور على كتلة صلبة بهذا الحجم اليوم، فإن الخبراء يقدرون قيمتها بنحو 2 مليون دولار.