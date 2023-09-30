شاهد احتفال الياباني كوبو الغريب بعد تسجيله هدفاً في مرمى أتلتيك بيلباو

وطن- احتفل النجم الياباني تاكيفوسا كوبو لاعب ريال سوسيداد بطريقة غريبة، بعد تسجيله هدفاً داخل مرمى شباك أتلتيك بيلباو في منافسات الدوري الإسباني الممتاز لحساب الجولة ال8.

ونشر حساب الدوري الإسباني الرسمي عبر منصة (X)، مقطع فيديو لاحتفال الياباني كوبو الملقب ب”ميسي اليابان”، الغريب بعد تسجيله الهدف الثاني لصالح فريق ريال سوسيداد داخل مرمى الفريق المنافس أتلتيك بيلباو.

احتفال الياباني كوبو لاعب ريال سوسيداد

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول، احتفال اللاعب تاكيفوسا كوبو بهز مؤخرته أمام جماهيره المتواجدة داخل مدرجات الملعب بطريقة غير مألوفة، بعد تسجيله هدفاً في مباراة ريال سوسيداد وأتلتيك بيلباو.

ونجح فريق ريال سوسيداد في تحقيق الفوز النظيف على منافسه أتلتيك بيلباو، بثلاثية نظيفة دون مقابل، في منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

مباراة ريال سوسيداد ضد أتلتيك بيلباو

كما وأحرز ثلاثية أهداف ريال سوسيداد داخل مرمى منافسه أتلتيك بيلباو في منافسات الدوري الإسباني الممتاز، روبين لونورماند في الدقيقة ال30 وتاكيفوسا كوبو في الدقيقة ال48 وميكيل أويارزابال في الدقيقة ال66.

وكان فريق ريال سوسيداد متفوقاً على مستوى التسديدات والاستحواذ طيلة مجريات المباراة أمام منافسه أتلتيك بيلباو، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 5 تسديدات باتجاه شباك المرمى، مقابل 3 تسديدات للفريق المنافس بيلباو.

ملخص ثلاثية ريال سوسيداد في مرمى أتلتيك كلوب بيلباو في قمة ديربي الباسك 📺#RealSociedadAthletic 3-0 pic.twitter.com/4BYAWV42Ee — LALIGA (@LaLigaArab) September 30, 2023

كما وجاء استحواذ ريال سوسيداد على الكرة بنسبة 52%، على عكس أتلتيك بيلباو الذي وصلت نسبة استحواذه على الكرة بنسبة 48%.

ورفع ريال سوسيداد رصيده بهذا الفوز إلى 15 نقطة في رابع جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز (الليغا)، كما وبفارق 6 عن ريال مدريد المتصدر برصيد 21 نقطة.

فيما تجمد رصيد الخاسر أتلتيك بيلباو عند 14 نقطة في المركز الخامس من الترتيب لهذا الموسم.