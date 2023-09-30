شاكيرا أخرجت راقصة من غرفة تبديل الملابس عارية الصدر! (شاهد)

وطن – ظهرت في الأيام الأخيرة شهادات مختلفة قدمت تفاصيل حول سلوك المغنية الكولومبية “شاكيرا” في مكان العمل.

وسلط بعض الذين تعاملوا معها الضوء على شخصيتها “المتغطرسة” وعدم تعاطفها مع العاملين معها.

وكان آخر هؤلاء الأشخاص الراقصة “جيني غارسيا” التي تعاونت مع المغنية الكولومبية، والتي أعربت عن أسفها من المعاملة الحسنة للغاية التي كانت تعامل بها “شاكيرا”. بحسب ما نقلته صحيفة “ماركا” الإسبانية.

ووفقا للصحيفة فإنه خلال مقابل مع قناة “La Saga” الشهيرة على “يوتيوب”، كانت الراقصة صريحة للغاية وأصرت على أنها لم تتوقع ذلك من فنانة عالمية مثل شاكيرا .

وأوضحت: “لقد قدمت معها اثني عشر عرضًا ولم تدفع لي. كنت سأعمل معها دون أن تدفع لي، لكن الطريقة التي تعاملنا بها كانت مسيئة”. ثم روت “جيني غارسيا” بعض الحلقات الأكثر إثارة للجدل التي عاشتها مع المغنية الكولومبية.

“شاكيرا أخرجتني من غرفة تبديل الملابس عارية الصدر”

بحسب رواية الراقصة، فإن “شاكيرا” لم تظهر أي لباقة مع بعض أعضاء فريقها.

وقالت: “لقد أخرجتني من غرفة تبديل الملابس وكنت عارية. كما دخلت إلى حمامنا لأن حمامها كان مكسورًا وأخرجنا موظفو الأمن”.

وأضافت:”وعندما خرجت لم تشكرنا حتى. وتحدثت إلى موظفي الأمن للسماح لنا بالدخول.”

“فنانة عظيمة”

ورغم كل شيء، لم تتردد جيني غارسيا في وصف شاكيرا بـ”الفنانة العظيمة”.

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لكنها ذكرت أيضا أنها عملت مع عظماء آخرين في صناعة الموسيقى “ولم يهينونا بهذا الشكل”.

كما زادت: “لم تشكرنا. لقد أدارت وجهها بعيدًا وأخرجتنا من المسرح وبسبب العديد من هذه الأشياء فقدت احترامها لدي”.