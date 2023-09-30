رسالة إيلون ماسك لـ”أردوغان” عبر منصة “X” ورد الأخير عليه وإغرائه بفرص استثمارية

وطن- أعلن إيلون ماسك، الملياردير الأمريكي والرئيس التنفيذي لشركة “تسلا” للسيارات ذاتية القيادة وشركة “سبيس إكس” للصورايخ والمالك الجديد لمنصة “إكس” (تويتر سابقا)، عن قبول دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمشاركة في حضور مهرجان تكنوفيست المخصص للكشف عن المواهب المتميزة في صناعة الصواريخ، معربا عن استعداده للاستثمار في تركيا.

وعبر حسابه الشخصي على منصة “إكس“، هنأ إيلون ماسك جميع الفرق المشاركة في المهرجان، مرفقا مقطع مصور فيه مشاهد من “تكنوفيست”.

كما أعرب عن شكره للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إزاء الدعوة التي وجهها إليه، وقال: “أتطلع إلى حضور مهرجان تكنوفيست شخصيا العام المقبل وبحث المزيد من فرص الاستثمار في تركيا”.

أردوغان يرد

من جانبه، رد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على تغريدة “ماسك” قائلا:” عزيزي إيلون ماسك: سنكون سعداء للغاية برؤيتكم العام المقبل في أكبر مهرجان للطيران والفضاء والتكنولوجيا في العالم”.

وأضاف قائلا:”أعتقد أننا سنقدم مساهمات كبيرة لبلدنا والإنسانية في العديد من المجالات من خلال التعاون بنهج مربح للجانبين”.

واختتم”أردوغان” رده بالقول:” نأمل أن نراكم مرة أخرى قريبا”.

لقاء أردوغان وماسك في نيويورك

والأسبوع الماضي، استقبل أردوغان في البيت التركي بمدينة نيويورك، ماسك على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكر بيان لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية بشأن اللقاء، أن أردوغان أطلع ماسك على الإنجازات التي حققتها أنقرة في مجال التكنولوجيا، وسرد له رؤية تركيا الرقمية والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي ودعاه لحضور “تكنوفيست”.

وأشار “أردوغان” إلى إمكانية حدوث فرص للتعاون مع شركة “سبيس إكس” في الخطوات المزمع اتخاذها ضمن نطاق برنامج الفضاء التركي.

وقدم الرئيس “أردوغان” خلال اللقاء إلى “ماسك” النسخة الإنجليزية من كتابيه ” عالم أكثر عدلاً ممكن ” و” إصلاح الأمم المتحدة: نحو تعاون دولي” الذي أعدته مديرية الاتصالات في رئاسة الجمهورية، والذي يوضح رؤية تركيا ، كما أهدى نجل “ماسك” الذي حضر معه كرة قدم.