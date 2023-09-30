حريق الحمدانية ليس بسبب الألعاب النارية.. صديق العريس يكشف مفاجأة!

وطن– لا يزال العراقيون يعيشون الألم والصدمة بعد أيام من فاجعة حريق الحمدانية في محافظة نينوى، بعدما شب حريق هائل في القاعة، مخلفاً 100 قتيل على الأقل.

وتصدرت رواية “الألعاب النارية”، كسبب في نشوب حريق الحمدانية، وسائل التواصل والمواقع المحلية.

أجهزة التبريد

لكن صديق العريس ريفان، والمدعو مرتضى أسعد الشبكي، كشف سبباً آخر غير متوقع.

وقال مرتضى الشبكي في حديث لوكالة الأنباء العراقية “واع” إن الألعاب النارية طالت جزءاً فقط من سقف القاعة. لكن أجهزة التبريد من قبلها كانت تحترق دون أن ينتبه لها أحد.

وأكد مرتضى أن أجهزة التبريد كانت تحترق لأكثر من نصف ساعة ما ساعد على نشوب الحريق بالجدران.

وأضاف: ” “أحد الأشخاص قد أبلغ صاحب القاعة أن أجهزة التبريد قد اُطفئت، دون أن يعلم أنها كانت تحترق واحترق معها الجدار من الخلف”.

صاحب القاعة اختفى

وكشف مرتضى الذي ظهر وهو يحتضن صديقه العريس ريفان بالفيديوهات: “عدد الحاضرين كان يبلغ 1100 شخص، لأن أهالي القضاء يعرفون بعضهم البعض”.

وأكد مرتضى أن صاحب قاعة حريق الحمدانية اختفى وكأن شيئاً لم يكن.

وأضاف: ” العروس فقدت حتى اللحظة 9 أشخاص من عائلتها.. فيما فقد العريس للآن 3 أشخاص من عائلته”.

صراخ ونحيب

واستكمل صديق عريس حريق العراق: “لم يَنَم أحد من الحمدانية منذ أكثر من 24 ساعة.. الصراخ والنحيب يصل بصداه لمدن أخرى، صراخنا وبكاؤنا لم يتوقف منذ الأمس، إننا مدينة بنكبة جماعية”.

وروى مرتضى ما حدث لحظة الهروب: “عدد الحضور انقسم لنصفين.. من كان قريبا من الباب تمكن بصعوبة من الخروج.. فيما هرع النصف الثاني من القاعة إلى الحمامات أو الطاولات الخلفية أملاً بالنجاة”.

وتابع: “لم يكن في القاعة سوى مخرج ومدخل وحيد، لقد جعلنا جشع صاحب المكان ندفن عوائل كاملة ونبحث عن عوائل أخرى مفقودة حتى اللحظة”.

ووفق الإحصائيات الرسمية خلف حريق الحمدانية 94 قتيلاً و101 مصاباً بحروق واختناقات.