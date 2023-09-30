الصراع مُشتعل بين الكبار على الصدارة.. جدول ترتيب الدوري السعودي روشن

وطن- يتصدر فريق الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي روشن 2023-2024، بفارق نقطة وحيد عن فريقي الاتحاد والتعاون أصحاب المركزين الثاني والثالث مع نهاية منافسات الجولة ال8.

وشهدت منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي روشن الممتاز لكرة القدم، فوز الهلال على نظيره الشباب بهدفين نظيفين دون مقابل، ومواصلة النصر سكة الانتصارات بفوز ثمين على الطائي بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

مباريات الدوري السعودي روشن

وتعثر فريقا الأهلي السعودي والاتفاق بالتعادل السلبي بدون أي من الأهداف، كما هو الحال مع الاتحاد الذي سقط في فخ التعادل السلبي أمام الفيحاء.

وستفتتح منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي روشن 2023-2024، بمواجهة ضمك أمام الحزم، الخميس، كما وستتختم منافسات الجولة بمواجهة الرائد والخليج، السبت.

جدول ترتيب الدوري السعودي روشن

وجاء جدول ترتيب الدوري السعودي روشن 2023-2024، مع ختام الجولة الثامنة، على النحو الآتي:

الهلال 20 نقطة.

الاتحاد 19 نقطة.

التعاون 19 نقطة.

النصر 18 نقطة.

الاتفاق 17 نقطة.

الأهلي 16 نقطة.

الفتح 14 نقطة.

الوحدة 12 نقطة.

ألفيحاء 10 نقاط.

الخليج 8 نقاط.

الشباب 8 نقاط.

ضمك 7 نقاط.

الأخدود 7 نقاط.

الطائي 7 نقاط.

الرياض 7 نقاط.

أبها 6 نقاط.

الرائد 4 نقاط.

الحزم 3 نقاط.

وينفرد صاروخ ماديرا البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي، في صدارة جدول هدافين الدوري السعودي روشن 2023-2024 برصيد 10 أهداف، كما وبفارق 4 أهداف عن الوصيف سالم الدوسري لاعب الهلال برصيد 6 أهداف حتى يومنا هذا.