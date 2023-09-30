السيسي للمصريين مع قرب الانتخابات: “عندكم فرصة للتغيير والأمر كله لله”

وطن – بالتزامن مع قرب الانتخابات الرئاسية، شارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مؤتمر “حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز” الذي عقدته الحكومة لطرح إنجازاتها خلال الفترة الماضية.

وألقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كلمة له في المؤتمر، استعرض خلالها للشعب المصري مسيرة ما وصفها العمل الجاد والجهد الضخم الذي تم بذله خلال سنوات حكمه.

وشدد “السيسي” في كلمته على أنه تم العمل على ملف التنمية بالتوازي مع مكافحة الإرهاب والشائعات، موضحا أن الأمة تبنى على الإصلاح وليس على الهدم والتشكيك، بحسب قوله.

وأكد “السيسي” في كلمته على أن مشروع قناة السويس الجديدة كان محاولةً لإكساب المصريين الثقة المفقودة وصناعة الأمل الضائع، موضحا أن جزءا كبيرا من العمل الذي تم القيام به كان هدفه استعادة الثقة لدي المصريين وهو الأمر الذي يحاول المخربون الآن التشكيك فيه!

فرصة التغيير

وتعليقا على قرب الانتخابات الرئاسية، قال “السيسي” في كلمات مقتضبة: “كلمة واحدة أقولها للناس ده اللي أحنا عملناه في البلد في الانتخابات اللي جاية عندكم فرصة للتغيير والأمر كله لله واللي ليه حاجة هياخدها”.

محدش هياخد حاجة من حد

وأضاف: “في ناس معانا سياسيين.. حد يقول عندكم فرصة في الانتخابات.. قال الله تعالى : “بسم الله الرحمن الرحيم.. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ”.

وزاد بالقول: “محدش هيدي حد حاجة.. ومحدش هياخد حاجة من حد.. إذا كتير من الناس.. الحملات والسياسة والكلام من هذا القبيل.. يا ترى عندنا يقين حقيقي في ربنا.. محدش ياخد أكثر من نصيبه وهل يقبل نصيبه ولا يقاتل.. القتال فقط من أجل الوطن والبلد.. لكن نصيبه ده من ربنا”.

وناشد “السيسي” المصريين قائلا: “اوعوا يا مصريين يكون حلمكم لقمة، لازم حلمكم يكون أكبر من كده”، متهما هناك مجموعة (لم يسمها) بهز الثقة فيه وفي الحكومة.