الريال يستعيد الصدارة من جديد بعد فوزه على جيرونا بالثلاثة.. شاهد ملخص المباراة

وطن- اعتلى ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني من جديد، بعد فوزه على نظيره جيرونا بثلاثية نظيفة دون مقابل، في منافسات الجولة ال8، التي جمعت كلا الفريقين على ملعب ( مونيليفي).

وسجل ثلاثية ريال مدريد داخل شباك مرمى جيرونا، خوسيلو في الدقيقة ال17 وأوريلين تشواميني في الدقيقة ال21 وجواد بيلينغهام في الدقيقة ال71.

ملخص مباراة ريال مدريد ضد جيرونا

وشهدت مباراة ريال مدريد وجيرونا، طرد نجم ريال مدريد ناتشو في الدقيقة ال90+4 مع نهاية أحداث المباراة بين كلا الفريقين.

كما وتفوق فريق ريال مدريد على منافسه جيرونا على مستوى التسديدات، حيث وصلت عدد التسديدات برصيد 14 تسديدة، على عكس الفريق الأخير الذي وصلت عدد تسديداته إلى 13 تسديدة في المباراة.

ملخص ثلاثية ريال مدريد في مرمى جيرونا و العودة لصدارة ترتيب الدوري 📺#GironaRealMadrid 0-3#LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/tP7NwjaiQi — LALIGA (@LaLigaArab) September 30, 2023

فيما استحوذ جيرونا على الكرة بنسبة 52%، متفوقاً بذلك على منافسه ريال مدريد الذي استحوذ بنسبة 48% طيلة مجريات دقائق بين الفريقين في اللقاء.

ويستعد الفريق الملكي الأبيض للمواجهة القوية القادمة أمام نابولي على ميدان ملعب (سان باولو)، الثلاثاء، في منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

تشكيلة ريال مدريد ضد جيرونا

ولعب المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المباراة أمام منافسه جيرونا، بتشكيلة أساسية في منافسات الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم، كما يلي:

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

دفاع ريال مدريد: داني كارفاخال، أنطونيو روديجر، ناتشو، إدوارد كامافينغا.

خط الوسط: فالفيردي، أوريلين تشواميني، توني كروس، جود بيلينغهام.

مركز الهجوم: فينيسيوس جونيور، خوسيلو.

ويتصدر فريق ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني مع قرب ختام منافسات الجولة الثامنة برصيد 21 نقطة، كما وبفارق نقطة وحيدة عن الوصيف برشلونة صاحب المركز الثاني برصيد 20 نقطة.

فيما تجمد رصيد جيرونا عند 19 نقطة في ثالث جدول ترتيب الدوري للموسم الجاري.