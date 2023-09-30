آكلة ابنها في مصر بريئة من الجريمة المروعة.. مفاجأة جديدة تُغلق القضية!

وطن– أسدل القضاء المصري الستار على قضية آكلة ابنها في مصر، سيدة فاقوس، بعد أشهر من المحاكمة في الجريمة التي هزت الرأي العام.

وقضت محكمة جنايات الزقازيق في الشرقية، ببراءة سيدة فاقوس هناء حتروش، المتهمة بإنهاء حياة ابنها، وطهي أجزاء من جسده وتناوله في مدينة فاقوس في مصر.

مستشفى الأمراض النفسية

وأمرت المحكمة بإيداع الأم آكلة ابنها في مصر، مستشفى الأمراض النفسية لتلقى العلاج اللازم.

وقال محامي المتهمة سيدة فاقوس، إنه يوم تاريخي في القضاء، وبالتحديد في هذه القضية.

وتابع بحسب ما نقلت صحيفة “صدى البلد“: “هل من الممكن أن تقوم أم طبيعية بارتكاب مثل هذه الجريمة؟ الحكم جاء تأكيد لأداء المحكمة في الكشف عن أسباب الجريمة.. والمحكمة قامت باستجواب المتهمة أكثر من مرة وتبين لها أنها لديها بعض الاضطراب”.

الإعدام شنقاً

وكانت هيئة المحكمة لمرافعة النيابة العامة قد أقرت بمسؤولية المتهمة عن أفعالها. وطالبت بإعدامها شنقا وأن يتم وضع تشريع لعقوبة من يقوم بالتمثيل بجثة القتيل بعد قتله.

وأقرت النيابة العامة في الشرقية أن المتهمة مسؤولة عن أفعالها بعد أن قتلت طفلها بلا باعث أو هدف, وقامت باستغلال اطمئنانه لها وقامت بضربه على رأسه الصغير بلا رحمة بعصا الفأس، حتى هشمت رأسه.

ولم تندم المتهمة على فعلتها، بل وقامت بإحضار سكين وقطعته إلى أجزاء وأكلت من لحمه بعد طهيه.

حالة عقلية

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تلقت إخطارًا يفيد بورود بضبط ربة منزل؛ تدعى “هناء محمد حسن حتروش”. 27 عاما متهمة بقتل طفلها فى منزلها بدائرة مركز فاقوس.

وتبين من التحريات الأولية أن السيدة منفصلة عن زوجها منذ 3 سنوات. وقتلت طفلها “يوسف ” البالغ من العمر 5 سنوات بدائرة مركز فاقوس.

وتم ضبط المتهمة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التى قررت التصريح بدفن جثة الطفل عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

وقالت لرجال الشرطة إنها لم تكن تنوي قتل الصبي سعد، وأنها تعاني من حالة صحية عقلية أدت إلى هذا الفعل الشنيع.