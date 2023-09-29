كلب يقتحم أرضية ملعب المباراة ليستعرض مهاراته في الدوري المكسيكي (شاهد)

وطن- اقتحم كلبٌ أرضية الملعب خلال مباراة دورادوس دي سينولا أمام منافسه ألبيريج دي أواكساكا، في منافسات الجولة ال11 من الدوري المكسيكي لكرة القدم.

وتوقفت مباراة دورادوس دي سينولا وألبيريج دي أواكساكا، لأكثر من دقيقة بعد اقتحام الكلب أرضية ملعب المباراة وامساكه بالكرة.

اقتحام كلب مباراة في الدوري المكسيكي

ونشرت قناة” Futbol Picante ” المكسيكية، مقطع فيديو عبر حسابها على منصة (X)، مقطع فيديو لكلب يقتحم أرضية ملعب مباراة دورادوس دي سينولا وألبيريج دي أواكساكا، مع الدقائق الأخيرة على نهاية أحداث المباراة بين الفريقين في الدوري المكسيكي لكرة القدم.

كما وظهر في الفيديو قيام حارس دورادوس دي سينولا برمي الكرة للكلب، ليقوم الأخير بإمساكها في فمه واستعراض مهاراته داخل أرضية ملعب المباراة لنحو دقيقة أو أكثر، قبل أن يتمكن أحد اللاعبين من الامساك به وإخراجه خارج الملعب من قبل رجال الأمن لاستكمال المباراة.

وكان حكم المباراة المساعد قد احتسب 3 دقائق كوقت بديل على نهاية أحداث اللقاء بين دورادوس دي سينولا أمام نظيره ألبيريج دي أواكساكا في المباراة.

الدوري المكسيكي الممتاز

وحقق فريق ألبيريج دي أواكساكا الفوز النظيف على منافسه دورادوس دي سينولا في منافسات الدوري المكسيكي لكرة القدم، برباعية نظيفة دون رد، في المباراة التي لفت أنظار الجميع بحدث اقتحام الكلب أرضية ملعب المباراة مع الدقائق الأخيرة.

ويعتلي فريق سان لويس صدارة جدول ترتيب الدوري المكسيكي الممتاز لكرة القدم برصيد 19 نقطة، كما وبفارق نقطة وحيدة عن الوصيف أمريكا صاحب المركز الثاني برصيد 18 نقطة لهذا الموسم.