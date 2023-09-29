قبر لاجئ سوري في دهوك يثير رعب العراقيين.. طرق وطلب بإخراجه! (شاهد)

وطن- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بتداول مقطع فيديو يرصد تجمع المئات بمقبرة “فايدة” في محافظة دهوك بعد سماع صوت يشبه طرق باب من داخل قبر متوفي دُفن في المقبرة قبل 40 يوماً.

وأفاد الناشطون في العراق بان القبر يعود متوفي لاجئ من الجنسية السورية ويبلغ من العمر 60 عاماً، وتم دفنه بعد إعلان وفاته عقب إصابته بسكتتين دماغيتين .

تفاصيل القصة

وكشف أحد شهود العيان، ان الواقعة تم كشفها أثناء حضور أبنائه للقبر من أجل قراءة القرآن والدعاء له، ليتفاجئو بصوت يخرج من داخل القبر، زاعما شاهد العيان ان المتوفى خاطب الحاضرين بإخراجه قائلا:”أنا اختنقت طالعوني من هون”.

الحاجة لأمر قضائي

ولفت شاهد العيان إلى أن الحاضرين لم يستطيعوا إخراج الجثة من القبر قبل الحصول على أمر قضائي يسمح لهم بذلك.

لحظة الكشف عن الجثة

ولاحقا، أظهر مقطع فيديو آخر لحظة فتح القبر من قبل الحاضرين وعمل فتحة صغيرة بجانبه، حيث ظهرت جثة المتوفي السوري مسجاة داخله، حيث ثار الناشطون أنهم في حالة انتظار لمعاينة الجثة ومراقبتها إن كانت ستتحرك أم لا.

وأظهر الفيديو بأن الكفن يبدو ثابتا ويغطي الجثة بالكامل كم تم دفنها، دون ان تظهر أي علامات توحي بأن من في داخل القبر عليه علامات الحياة.