فيفي عبده ونانسي عجرم في وصلة رقص عفوية (فيديو)

وطن– حرصت الراقصة المصرية فيفي عبده، على حضور حفل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في أحد فنادق القاهرة، بمناسبة احتفالات 6 اكتوبر.

وشاركت فيفي عبده فيديو عفوي جمع بينها وبين الفنانة اللبنانية عبر حسابها على “انستجرام“.

حيث قامت فيفي بالرقص مع نانسي عجرم على أنغام أغنية الأخيرة “ما تيجي هنا”.

ولعتي الدنيا

كما ظهرت الراقصة المصرية في مقطع آخر وهي تسحب الميكرفون بشكل مفاجئ من نانسي، لتطلق الزغاريد.

وكتبت فيفي في تعليقها على الفيديو: ” من حفلة النهارده بمناسبة احتفالات ٦ اكتوبر في فندق الماسة مع القمر نانسي”.

وتابعت: “كنتي جميلة كالعادة و انبسطت جداً في الحفلة معاكي نورتي مصر و ولعتي الدنيا.. كل سنة و انتم طيبين و تحيا مصر “.

سحر القاهرة

بينما نشرت نانسي عجرم عبر حسابها على انستجرام، مقتطفات من الحفل معقبة: “سحر القاهرة دائماً يأسر قلبي”.