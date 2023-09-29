سميحة أيوب أحد دروس منهج الصف السادس في مصر.. هكذا بررت وزارة التعليم!

وطن– أثار تدريس شخصية الفنانة المصرية سميحة أيوب، في مناهج مصر الدراسية، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتفاجأ أولياء الأمور، بصورة للفنانة سميحة أيوب من دورها في فيلم “تيتة رهيبة”، في منهج الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي 2023 – 2024.

شخصيات مصرية مؤثرة

وكتب بجانب الصورة، معلومات عن سميحة أيوب، ومسيرتها الفنية تحت عنوان “شخصيات مصرية مؤثرة”.

وأثار الأمر انتقادا بين أولياء الأمور وبعض النشطاء الذين رأوا أن العلماء والمبدعين، أجدر بتعليم سيرتهم الذاتية من سميحة أيوب.

وفي هذا السياق، نقلت صحيفة اليوم السابع عن مصادر مسؤولة في وزارة التربية والتعليم في مصر، تأكيدهم على وجود سيرة الفنانة في منهج الصف السادس. وذلك في كتاب المهارات والأنشطة ضمن نشاط المسرح.

وشددت المصادر على أن الأمر طبيعي داخل منهج المهارات والأنشطة للطلاب، مضيفة أن هناك نماذج من الشخصيات المصرية الذين لهم دور وتاريخ كبير في مصر موجودة في المناهج الدراسية. وهذا الأمر ليس بجديد فى المقررات الدراسية.

الفنانة ترد

من جانبها، قالت سميحة أيوب الملقبة بـ “سيدة المسرح العربي”: “تواصلوا معي وأبلغوني بهذا الفعل الذي أشكرهم عليه.. فهو شرف لي أن أكون في المناهج ليعرف الجيل الجديد عن الفنانين الذين لهم تاريخ فني”.

وتابعت في تصريح لليوم السابع: “أتمني أن يكون هناك فنانين غيري ممن لهم مسيرة وتاريخ مشرف في كل المناهج.. وهذا كان متبعا من قبل، فتواصل الأجيال شيء مهم جدا”.

وأردفت: “الجانب المعرفي الخاص بالفن المصري يجب أن يكون مادة أساسية في التعليم.. ويجب أن تعرف الأجيال الجديدة رواد الفن والثقافة والعلماء والمفكرين والفلاسفة”.

وختمت: “أكرر شكري لمن فكر في وضع اسمي وجانب من مسيرتي “.