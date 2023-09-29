بعد دانيال.. ما مدى خطورة إعصار إلياس على مصر وما توقعات الطقس ؟

وطن – مع التقلبات الجوية التي تشهدها بعض الدول القريبة من الأراضي أو السواحل المصرية تدور تساؤلات عن مدى خطورة إعصار إلياس على مصر وتوقعات الطقس خلال الأسابيع المقبلة.

تشهد الدول العربية المحاذية لمصر خلال الفترة الانتقالية موجات جوية حادة ومضطربة خصوصاً ما بين الصيف والخريف، ما يدعو لاتخاذ إجراءات احترازية للوقاية من آثارها.

وبعد عاصفة دانيال التي ضربت ليبيا مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، تعرضت دول قريبة من المتوسط إلى موجة إعصارية جديدة أطلق عليها اسم “إلياس”.

ما هي العاصفة إلياس؟

والعاصفة “إلياس” هي منخفض جوي قادم من اليونان أدى لهطول أمطار غزيرة أكثر مما هو متوقع وأحدثت فيضانات في الشوارع و تزامنت مع وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وإعصار إلياس الذي طال بعض الدول يختلف تماماً عن العاصفة دانيال التي تعرضت لها ليبيا وأحدثت كارثة إنسانية في درنة.

واقتصر خطر و أثر إعصار إلياس على موجة عواصف رعدية وأمطار غزيرة لم تصل إلى حدة عاصفة دانيال الكارثية التي ضربت ليبيا وكان لها تأثيرات مفجعة دون أن يصل إلى مصر.

هل سيؤثر إعصار إلياس على مصر؟

وعن خطر العواصف الجديدة التي تضرب المنطقة قالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية المصرية منار غانم إن مصر لن تتأثر بموجة إعصار إلياس التي تتأثر بها دول مجاورة مشيرة إلى أن الأراضي المصرية تشهد استقراراً في الأحوال الجوية.

ووفق غانم تقلصت شدة المنخفض الجوي الذي كان فوق اليونان، وبدأ يتحرك شمالاً نحو البحر المتوسط، وسيؤثر على المناطق الواقعة هناك مثل تركيا.

وأدى المنخفض المذكور في المناطق التي وصل إليها إعصار إلياس حسبما ذكرته منار غانم، إلى حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وزيادة كميات الأمطار بشكل كبير.

شكلو #إلياس مش لح يمرقها عا خير ، لحد هاللحظة تم إنقاذ مئات الأشخاص من الفيضانات الي اجتاحت #اليونان بسبب عاصفة إلياس يلي سببت بدمار كبير و متجهة صوب لبنان و سوريا و فلسطين😱

طمنوني دخلكن البلديات نضفت مجاري المياه والانهر والطرقات؟ او لح يكون عنا كم يوم سباحة و خربان بيوت؟! pic.twitter.com/8bfVpU76ES — RandaChamoun (@HobeikaRanda) September 28, 2023

توقعات الطقس في مصر

وبحسب عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية المصرية منار غانم فإن مصر قد تشهد زيادة في سطوع الشمس دون سحب بسبب مرتفع جوي في طبقات الجو العليا حسبما رصدته وطن عن صحيفة صدى البلد.

ويعني ذلك ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة مع رياح شمالية شرقية فيما ستشهد البلاد مع بداية الأسبوع المقبل مزيدا من التحسن في درجات الحرارة وسيطرة أجواء خريفية في المنطقة.

ومع بدء العام الدراسي في مصر ستظهر سحب منخفضة ومتوسطة تناسب فصل الخريف وتحجب جزءاً من أشعة الشمس ما يعني انخفاض في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع الذي يلي بدء الدراسة.

وفيما تصل درجات الحرارة في العاصمة المصرية القاهرة إلى 31 قد تهطل أمطار خفيفة في مناطق أخرى من مصر لكن عموماً ستكون الأجواء خريفية لطيفة قياساً بالطقس الحار الذي شهدته البلاد خلال الأسابيع الماضية.