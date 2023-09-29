إنقاذ حياة نجم نادي نيس الفرنسي ألكسيس بيكا بيكا وبيان جديد من النادي وعائلته (فيديو)

وطن – كشفت تقارير صحفية عن إنقاذ نجم نيس الفرنسي لكرة القدم في مركز خط الوسط المدافع ألكسيس بيكا بيكا من الموت بعد محاولته الانتحار فوق جسر ضمن مدينة واقعة جنوبي فرنسا.

وعلى ارتفاع 100 متر حاول بيكا بيكا الانتحار فوق جسر مدينة نيس ليتدخل رجال الشرطة والإنقاذ والجيش بطلب من النادي وينقذوا اللاعب الذي تعلق بحافة الجسر وهدد بالقفز منه.

و أرسل النادي إلى النجم الفرنسي طبيبا نفسيا في محاولة لإثنائه عن الانتحار، فيما تكلفت قوة أمنية بمراقبة حركة المرور على الجسر ما تسبب باختناقات مرورية طويلة.

كما تمركزت الشرطة أسفل الجسر تحسبا لسقوط اللاعب فيما ألغى النادي مؤتمره الصحفي المقرر الجمعة وهو صاحب المركز الثاني في الدوري الفرنسي.

وكان النادي يستعد لمباراة على ملعبه أمام بريست متصدر البطولة الأحد القادم قبل أن يقوم بيكا بيكا البالغ من العمر 22 عاماً بخطوته.

ما قصة أزمة نجم نادي نيس الفرنسي؟

ووفق ما نقلته وسائل إعلامية فإن أزمة بيكا بيكا إلى انفصاله عن حبيبته وفق صحيفة “لو فيغارو”.

وانتقل اللاعب الفرنسي الشاب إلى نيس في الدوري الفرنسي لكرة القدم عام 2022 قادما من لوكوموتيف موسكو الروسي، لكنه لم يلعب أي مباريات هذا الموسم.

وعلى إثر نجاح إنقاذ اللاعب أبدى نادي نيس الفرنسي دعمه للنجم ألكسيس بيكا بيكا، عبر بيان من رئيس النادي جان بيير ريفير.

وجاء في البيان: ” نشعر بالارتياح قبل كل شيء لأن الانتحار فشل بشكل جيد بالنسبة لألكسيس. تم الاعتناء به”.

وأضاف ريفير: “نطلب من الجميع احترام خصوصية بيكا و نحن ندعمه وكذلك النادي بأكمله” حسبما نقله موقع voetbalzone.

عائلة بيكا تنفي

ونفت عائلة النجم الفرنسي الشاب ما تناقلته وسائل إعلام حول أن سبب الانتحار تعرضه لصدمة عاطفية، وذلك عبر تصريح مشترك.

وجاء في بيان بيكا: “قصة توقف علاقته العاطفية هي خاطئة، ولا علاقة لما حدث بذلك، كما أننا نرفض التعليق أكثر على القضية”.

ووفق صحيفة فوت ميركاتو الفرنسية لم يتطلب الإنقاذ تدخلاً بدنياً يمنع اللاعب الشاب من إلقاء نفسه.

وتم الاعتماد على الجانب المعنوي لبلوغ الهدف، ليتوجه ألكسيس بيكا بيكا من تلقاء نفسه نحو الإسعاف الذي تكفل بعلاجه والوقوف على حالته الصحية حسبما نقلته الصحيفة الفرنسية.