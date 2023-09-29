إنزال جوي لأجهزة iPhone 15s بطائرة هليكوبتر في أحد متاجر تركيا (فيديو)

وطن- أظهرت لقطات مصورة، عملية نقل أجهزة iPhone 15s، التي سيتم طرحها للبيع في إسطنبول، إلى مركز تسوق بطائرة هليكوبتر.

وشوهدت في مقطع الفيديو، عملية إنزال جوي من طائرة هليكوبتر في أحد المتاجر تمهيدا لطرح الهاتف الذي يترقبه الجمهور بشكل كبير.

وقالت تقارير إعلامية تركية، إنه تم إحضار أجهزة iPhone 15s، التي كان من المقرر بيعها في مركز تسوق بإسطنبول، بطائرة هليكوبتر ليلاً.

وحظي الضباط الذين نزلوا من سطح مركز التسوق بحبل بالتصفيق من قبل أولئك الذين اصطفوا طوال الليل لشراء هاتف iPhone 15.

شكاوي من ارتفاع درجات حرارة iPhone 15 Pro

جاء ذلك في وقت كشفت فيه تقارير صحفية، عن مجموعة من الشكاوى وصلت إلى شركة آبل بسبب ارتفاع درجة حرارة هواتف iPhone 15 Pro ، وأرفقت مجموعة من الصور ضمن الشكاوى.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن الشكاوى جاءت من هواتف iPhone 15 Pro وارتفاع درجة الحرارة إلى 100 درجة فهرنهايت.

وقال أحد المستخدمين في تصريحاته التي نقلتها الصحيفة البريطانية، إن حرارة هواتف iPhone 15 Pro بلغت 108 درجات في بعض الحالات عن طريق تجارب عملية.

فيما ذكرت الصحيفة أنّ البعض من مستخدمي موقع يوتيوب الشهير، حرصوا على تجربة الكثير من الهواتف الخاصة بـ iPhone 15 Pro والبعض نشر تجربة خاصة به، وأكد أن درجة الحرارة وصلت إلى 118 درجة فهرنهايت.

وتحدث البعض عن أسباب عديدة لارتفاع درجات الحرارة لأجهزة iPhone 15 Pro وأرجعوا ذلك للأشياء الفنية التي أجريت في هذا التصميم للتغلب على مشكلة الوزن حيث بات هذا الشكل أخف وزنا من ذي قبل.

كما أن شحن الهاتف من فئة أي فون 15 برو وبرو ماكس، من خلال استخدام كابل USB-c يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة أيضا.