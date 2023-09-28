ياسمين عز.. الكشف عن “الفرعون” الذي تزوجته عرفياً وتسبب في أزمتها مع نيشان

وطن- كشفت صفحة “شربليتا” الشهيرة على “انستغرام” والمتخصصة في نشر فضائح الفنانين، عن السبب الحقيقي وراء عدم حضور الإعلامية المصرية المثيرة للجدل، ياسمين عز، فعالية منتدى الإعلام العربي في دبي، ما تسبب في إحراج كبير للإعلامي اللبناني “نيشان” الذي كان مسؤولا عن إدارة الندوة بالمشاركة معها.

وزعمت “شربليتا” أن سبب غياب ياسمين عز عن الندوة هو تواجدها مع مدير عام قناة “أم بي سي مصر“، محمد عبد المتعال في دبي.

وادعت “شربليتا” بأن ياسمين عز قد تزوجت من محمد عبد المتعال بعقد زواج عرفي.

غياب ياسمين عز عن ندوة منتدى الإعلام العربي دون إنذار مسبق

وكانت ياسمين عز قد تغيبت عن حضور منتدى الإعلام العربي حيث كان من المفترض أن تشارك “نيشان” تقديم الحفل على المسرح في دبي.

وكان من المفترض خلال تلك الندوة أن يقدما معًا جلسة بعنوان “الإعلام والتريند” إلا أنها تغيبت دون أن توضح سبب غيابها أو اعتذارها من التواجد وهو ما أغضب “نيشان” على المسرح ليعلق بعدها ساخرًا قائلا: “تلاقيها بتحضر الصوت الشتوي”، كما وصف عدم حضورها بالحقارة وقلة الادب.

ياسمين عز تلاحق نيشان قانونيا

وكرد فعل منها على ما اعتبرته إهانة لها، أعلنت ياسمين عز عن اتخاذها إجراءات قانونية ضد الإعلامي نيشان، وذلك بعد سخريته منها بعد غيابها عن جلستها في منتدى الإعلام الذي أقيم في دبي.

وقالت ياسمين عز في بيان لها نشرته عبر خاصية “الاستوري” على “انستغرام”: “انطلاقًا من حرصي واحترامي لهذا المؤتمر والحدث الإعلامي الكبير وانطلاقًا من احترامي وتقديري لدولة الإمارات العربية المتحدة متمثلة في إمارة دبي (تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع دعوى)”.

وأضافت: “بناء عليه لن أقوم بالرد على إساءة هذا الشخص الذي افتعل هذه المشكلة وأساء لشخصي في غيبتي وبطريقة علنية وبشكل فوضوي أخلاقا وقانونا”.

وأوضحت: “سوف أوكل الرد للجهات القانونية المختصة داخل إمارة دبي ثقة مني في قضائها الشامخ والعادل وتعزيزًا لدور القانون في ردع كل من تسول له نفسه الخوض في سمعة الأشخاص والتشهير بهم دون وجه حق وليعلم الجميع أنني لم أنحدر إلى مستوى رد الإساءة بالإساءة وإنما أترك الأمر للجهات المعنية”.

يشار إلى أن ياسمين عـز كانت قد أثارت ولا زالت تثير الجدل بسبب نصائحها التي تقدمها للفتيات في التعامل مع شريك حياتهن الذي تطلق عليه لقب “الفرعون”، وأن عليهن أن يستخدمن الصوت “الشتوي”، في الحديث معه حتى يزيد الحب والرومانسية بينهما.