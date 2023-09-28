موعد مباراة برشلونة ضد إشبيلية والتشكيلة المتوقعة في الدوري الإسباني 2023

وطن- يلتقي فريق برشلونة ضد إشبيلية في مواجهة قوية ومثيرة بين الفريقين، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

ويستضيف ملعب ( مونتجويك الأولمبي)، مباراة برشلونة ضد إشبيلية، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين ومصر.

موعد مباراة برشلونة ضد إشبيلية

وستكون المباراة بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، عند الساعة الثامنة مساءً، ولكن بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

ومن المقرر أن تبث وقائع مجريات مباراة برشلونة وإشبيلية، عبر شبكة قنوات (بين إن سبورت) الرياضية القطرية.

معلق مباراة برشلونة وإشبيلية

وجاء تردد قناة (beIN Sports Premium 1)، عبر القمر الصناعي (النايل سات) 12604، ومعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي (H)، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

كما وسيعلق على المباراة بين كلا الفريقين، المعلق التونسي عصام الشوالي.

تشكيلة برشلونة ضد إشبيلية

ومن المتوقع أن يعتمد المدرب الإسباني تشافي، في مباراة فريقه أمام إشبيلية، على التشكيلة الأساسية في منافسات الدوري الإسباني، على النحو الآتي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

دفاع برشلونة: جواو كانسيلو، رونالد أراخو، مارتينيز، أليخالدور بالدي.

خط الوسط: غوندوغان، جافي، أوريول روميو.

مركز الهجوم: جواو فيليكس، روبرت ليفاندفسكي، رافينيا دياز (فيران توريس).

ترتيب الفريقين في منافسات الدوري الإسباني

وجاء فريق برشلونة في ثالث جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 17 نقطة، كما وبفارق نقطتين عن المتصدر بشكل مؤقت جيرونا برصيد 19 نقطة.

وآتى إشبيلية في المركز الثاني عشر من جدول الترتيب برصيد 7 نقاط لهذا الموسم.