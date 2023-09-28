مندوب المغرب بالأمم المتحدة يرفض تعزية الجزائر ويصفها بالسم ودموع التماسيح! (شاهد)

وطن – كشف موقع “أفريك” الناطق بالفرنسية تفاصيل سجال حاد بين المندوب المغربي في الأمم المتحدة عمر هلال، ونظيره الجزائري عمار بن جامع، عقب انتهاء “هلال” من كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78.

ووفقا للموقع، تحدث السفير المغربي عمر هلال في كلمته التي تلاها مساء، الإثنين، عن النزاع الإقليمي حول الصحراء، حيث أصر الدبلوماسي على التوصل إلى قرار “سياسي وواقعي وعملي وقائم على التوافق”.

وخلال الكلمة جدد عمر هلال على دعم المغرب “للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي للصحراء، ستيفان دي ميستورا، الرامية إلى إعادة إطلاق مسلسل المائدة المستديرة بنفس الصيغة وبنفس المشاركين، لا سيما الجزائر، الطرف الرئيسي”.

دعم مغربية الصحراء

وأكد عمر هلال أن حل قضية الصحراء “لا يمكن أن يكون إلا سياسيا وواقعيا وعمليا على أساس التوافق”، مشددا على أن “المملكة المغربية تعرب مرة أخرى عن قلقها العميق إزاء الوضع الإنساني الكارثي في مخيمات تندوف، حيث تنازل البلد المضيف، الجزائر، عن سلطاته، بشكل غير قانوني، لميليشيا انفصالية مسلحة لها صلات مؤكدة ومثبتة بـ الشبكات الإرهابية والإجرامية”.

وأشار عمر هلال في كلمته إلى أن أزيد من 100 دولة دعمت بالفعل المبادرة في الصحراء، مضيفا أن أزيد من 30 دولة ومنظمة إقليمية أعلنت عن فتح قنصليات لها بالعيون والداخلة، وذلك تأكيدا على دعمهم لمغربية الصحراء.

رد مندوب الجزائر على كلمة مندوب المغرب

وكشف الموقع أن رد الفعل من الجانب الجزائري لم ينتظر طويلا، حيث أن السفير الجزائري استخدم حق الرد لتقديم التفاصيل.

وفي رده على كلمة “هلال” ، قال “بن جامع”: “لكل شخص جانبه الخاص. لقد اخترنا نحن الجزائريين معسكر العدالة وإنهاء الاستعمار والحرية وتقرير المصير وحقوق الإنسان.

وأضاف: “إن هذا الالتزام ينطبق لصالح قضية الشعب الصحراوي الذي ينتظر منذ ما يقرب من نصف قرن أن تحقق الأمم المتحدة العدالة له”، متسائلا: “إذا كان الاحتلال المغربي قد جعل من الصحراء الغربية جنة، مع أو بدون منح الحكم الذاتي، فلماذا نمنع هذا الاستفتاء؟”.

غضب المندوب المغربي

وأوضح الموقع أن رد المندوب الجزائري، أثار غضب الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة. ، ليرد قائلا: “أنت تظهر تضامنك ودعمك، لكن في نفس الوقت تحقن سمك، وتهين الموتى، وتهين المغاربة”.

وكرر عمر هلال مرة أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة أن “مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية والسلامة الترابية للمغرب تظل السبيل الوحيد لطي صفحة هذا الصراع الإقليمي المفتعل”.