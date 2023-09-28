“مسلسل جايبة العيد”.. نتفليكس تثير غضب السعوديين بعرض البرومو الترويجي (شاهد)

وطن – بعد ساعات فقط من إعلان شبكة “نتفليكس” البرومو الترويجي لمسلسل “جايبة العيد” المقرر عرضه يوم 19 أكتوبر القادم، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة بموجة غضب عارمة ضده، متهمين إياه بالإساءة للسعوديين وعاداتهم وثقافتهم.

وأطلق الناشطون على منصة “X” (تويتر سابقا) وسما بعنوان: “امنعوا العمل المسيء للسعوديين” الذي تصدر قائمة الوسوم الأكثر تداولا في المملكة، طالبوا من خلاله وقف بث المسلسل ومنعه من العرض، مهاجمين القائمين على المسلسل.

وعلى الرغم من أن جزءا من المسلسل تم تصويره في السعودية وبموافقة السلطات المختصة بعد الإطلاع على قصته، صب المغردون السعوديون جام غضبهم على مخرج العمل الفلسطيني سعيد زاغا، وغيره من القائمين على العمل.

هجوم عنيف على القائمين على مسلسل جايبة العيد

وفي هذا السياق، قال أحد المغردين عبر الوسم: “عمل لا يمثلنا نكهة برتقالية عفنة فلسطينية وطاقم تمثيل مجنس أو غير سعودي المرآة السعودية رفيعة قدر ومقام ليست سلعة يمثلها الحثالات ويقومون بالإسقاط النفسي علينا “.

وقالت مشاركة أخرى: “كل الشعوب تختار الاعلام لتحسين سمعتها و اظهار المراة جميلة قوية الا اعلامنا المختطف من المخلفات و الاجانب كل شغلهم تشويهنا وتحقير المواطنة”.

وتساءل حمد عليان قائلا: “هذي إساءة للمراة السعودية كيف يتم إنتاجها ! وكيف يتم اخراجها”.

قصة مسلسل جايبة العيد

ووفقا لمنصة “نتفليكس” فإن المسلسل بصورة عامة يدور في إطار اجتماعي رومانسي عن قصة حب بين شاب وشابة مقبلين على الزواج، لكن تقف العادات والتقاليد عقبة كبيرة في طريق سعادتهم.

ويأخذ المسلسل المشاهدين إلى مدينة جدة للتعرف على رزان المرأة السعودية التي تعيش مع ابنتها المراهقة في بريطانيا.

ومع اقتراب عيد الفطر المبارك، تقرر أن تأخذ ابنتها ليحتفلوا بالعيد على أرض الوطن لكنها لم تكن تعرف أن حياتها ستتحول رأسًا على عقب عندما تصارح أهلها أنها مخطوبة لشاب بريطاني ذو أصول باكستانية.

القائمين على العمل

وأعلنت المنصة بأن المسلسل مكون من 4 حلقات، ومن تأليف نورا أبو شوشة وعلي العطاس، وسارة الغبرة، وإخراج سعيد زاغا.

والعمل من بطولة سمر شِشة، وحمزة حق، وياسر السقاف، وخالد الحربي، وأماني إدريس، وبتيل نبيل.