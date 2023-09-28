ما سر نجاح لعبة كاندي كراش وكيف حققت إيرادات خيالية منذ إطلاقها

وطن- قالت شركة كينج الأمريكية المصنعة للعبة الشهيرة كاندي كراش إن إيرادات اللعبة التي يلعبها الملايين في تنقلاتهم وصلت إلى 20 مليار دولار منذ إطلاقها في عام 2012 وأضافت أنها ستصدر قريبا مستويات تصل إلى 15 ألف لعبة للاعبين الأكثر عشقاً وتفانياً.

وظهرت اللعبة لأول مرة على موقع على شبكة الإنترنت، ثم تحولت إلى الفيسبوك ثم الهاتف المحمول، حيث انطلقت وتم تنزيلها الآن 5 مليارات مرة.

وقالت وكالة “رويترز” في تقرير لها إن اللعبة كانت رائدة في نموذج “فريميوم”، حيث تكون اللعبة مجانية، ولكن يمكن للاعبين إنفاق الأموال لتعزيز أدائهم أو يمكنهم مشاهدة الإعلانات للحصول على الحركات.

وقال تجودولف سومستاد أن لعبته Candy Crush Saga ويطلق عليها أيضاً اسم Farm Heroes Saga أثبتت أن ألعاب الهاتف المحمول ربما تحظى بجاذبية دائمة.

ويطلق عليها أيضاً اسم Farm Heroes Saga أثبتت أن ألعاب الهاتف المحمول ربما تحظى بجاذبية دائمة.

وأضاف سومستاد في مقابلة مع رويترز: “لقد أثبتنا لأنفسنا وللصناعة أنه من الممكن إعادة إحياء الألعاب القديمة وإبقائها ذات صلة لمدة عقد أو أكثر، وتحطيم الأرقام القياسية حتى بعد عقد من الزمن”.

المركز الأول في الإيرادات

وبدوره قال تود جرين المدير العام لشركة Candy Crush، إن اللعبة يتم تحديثها باستمرار لجعلها أكثر إرضاءً، بدءًا من تحسين الارتداد الصغير عندما تهبط الحلوى في الشبكة إلى إضافة مستويات جديدة، بما في ذلك الإنجاز البالغ 15000.

وأشار تقرير لموقع arabtimesonline إلى أن لعبة Candy Crush احتلت المركز الأول من حيث الإيرادات في متاجر التطبيقات الأمريكية على مدار السنوات الست الماضية،

ويعد ذلك دليلاً على نجاح استراتيجية King وتحديًا كبيرًا لمطوري الألعاب الجدد وهو ما اعترف به سومستاد بقوله: “إننا نبذل جهدًا لتطوير ألعاب جديدة، ولكن المعايير عالية بشكل استثنائي”.

وأضاف أن “إطلاق لعبة جديدة في سوق اليوم يعد مسعى كبيرًا. وبينما استغرقنا بضعة أشهر لإنشاء Candy Crush، واصلنا الاستثمار لمدة 10 سنوات في تطويرها بعد ذلك”.

وكينغ المنتجة للعبة “كاندي كراش” مملوكة منذ عام 2016 لشركة أكتيفيجن بليزارد الأميركية التي تصدر لعبة “كول أوف ديوتي” والتي وافقت على استحواذ مايكروسوفت عليها مقابل 69 مليار دولار.

وساهمت كينغ بنحو 747 مليون دولار في إجمالي صافي إيرادات أكتيفيجن في الربع الثاني، بنسبة 31 بالمئة.