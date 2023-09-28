مايك بومبيو يقيم محادثات التطبيع بين إسرائيل والسعودية ويتحدث عن دور إيراني!

وطن- استبعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، التوصل إلى اتفاق سلام بين السعودية و”إسرائيل” الذي سيكون مستحيلاً، إذا كان الشرط الأساسي هو حصول الفلسطينيين على دولة فلسطينية أو قبولها حسب قوله.

وساعد بومبيو في تنسيق اتفاقيات إبراهيم في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي أدت إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والمغرب والبحرين.

لكنه زعم في مقابلة مع صحيفة “جيروزاليم بوست” يوم الأربعاء بنسختها الإنجليزية إنه “من المستحيل تصور حل الدولتين مع القيادة الفلسطينية الحالية التي تدعم “الإرهاب”-حسب زعمه- وتأخذ الأموال من إيران، وتدفع للمواطنين لقتل إسرائيليين.

إيران واتفاقات إبراهيم

وتحدث بومبيو إلى الصحيفة بعد يوم من زيارة أول سفير سعودي لدى السلطة الفلسطينية، نايف السديري، إلى رام الله.

وشدد السديري خلال زيارته على أن إنشاء دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية سيكون حجر الزاوية الأساسي في أي اتفاق مرتقب مع إسرائيل.

وذكر الوزر الأمريكي أن كل رئيس أميركي سيدعم اتفاق التطبيع، سواء كان ديمقراطياً أو جمهورياً. ومن مصلحة أمريكا أن تكون هناك علاقات أمنية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وبين إسرائيل والسعودية.

وأوضح أن “اتفاقات إبراهيم تقدمت بسبب اعتراف إدارة ترامب بإسرائيل باعتبارها الحليف الديمقراطي الرئيسي لأمريكا في المنطقة، مع تحديد إيران باعتبارها الدولة الرائدة في رعاية الإرهاب وتهديد كبير لجميع الدول الأخرى”.

وقال بومبيو: “عندما نعزل إيران، تصبح المنطقة أكثر سلاما وازدهاراً”.

الفلسطينيون وحق النقض

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في حديثه عن التطبيع مع المملكة العربية السعودية في الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي: “يجب ألا نعطي الفلسطينيين حق النقض على معاهدات السلام الجديدة مع الدول العربية.

وبحسب زعم نتنياهو “يمكن للفلسطينيين أن يستفيدوا كثيراً من السلام الأوسع. يجب أن يكونوا جزءاً من العملية، لكن لا ينبغي أن يكون لديهم حق النقض (الفيتو) عليها”.

وبالمثل كان ولي العهد والحاكم الفعلي في السعودية محمد بن سلمان قال في مقابلة له مع شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية إن بلاده تقترب أكثر من تطبيع العلاقات مع إسرائيل.



وأضاف بن سلمان قائلا “هناك دعم من إدارة الرئيس بايدن للوصول إلى تلك النقطة، وبالنسبة لنا فإن القضية الفلسطينية مهمة للغاية. نحتاج إلى أن نحل تلك الجزئية ولدينا مفاوضات متواصلة حتى الآن”.

وتابع: “علينا أن نرى إلى أين ستمضي، نأمل أن تصل إلى مكان تسهل فيه الحياة على الفلسطينيين وتدمج إسرائيل في الشرق الأوسط”.

وجاءت التصريحات بالتزامن مع لقاء الرئيس الأميركي جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في نيويورك.