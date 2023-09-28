شكل لجين عمران بدون فلاتر يفاجئ الجمهور .. حتى وزنها ليس حقيقياً! (شاهد)

وطن – نشرت صفحة “شربليتا” المختصة بفضائح الفنانين، صورة بدون تعديلات وفلاتر، للإعلامية السعودية لجين عمران.

وظهرت لجين عمران في الصورة بملامح لا تختلف كثيراً عن ملامحها بالفلاتر، لكن وزنها كان أكثر بكثير مما تظهر عليه

“لجين عمران بدون فلاتر”

وطرحت شربليتا سؤالاً على متابعيها عبر “انستجرام”: ” شو رأيكم بلجين عمران بلا فلاتر؟”.

وأشاد الناشطون بجمال لجين، مشيرين إلى زيادة وزنها فقط.

بينما هاجمها آخرون، مؤكدين أنها في الخمسينات من عمرها، وجمالها غير طبيعي.

وجاء في التعليقات: ” جميلة بعمليات التجميل.. عاملة كتير عمليات بس جميلة.. بس انا كشخصية مابحبها لأنه مابحب اللي بعيش دور المثالية”.

وكتب آخر: ” شاده وجهها كويس وهي بالخمسينات مو باين عليها العمر”.

بينما قالت متابعة: ” عادي نفس الشكل”.

وكتب رابع: ” هاد شكلها.. بس نصحانة”.

“أعظم وطن”

في سياق آخر، احتفلت الاعلامية السعودية في اليوم الوطني السعودي الـ93 بإطلالة مميزة.

وشاركت لجين صور من إطلالتها عبر انستجرام وكتبت: “الحمدلله نعم لي أعظم وطن.. أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز”.

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وتابعت: “و لعراب الرؤيا و صانع التغيير الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله.. كل لحظة ووطني محروس بإذن الواحد الأحد.. وشعبنا بخير و نعمه و أمن و أمان و عزة و رفعة شأن آمين”.

“محاولة انتحار لجين عمران”

كشفت لجين خلال استضافتها في برنامج Literally me، إنها مرت بمرحلة ضعف شديدة جعلتها تقدم على الانتحار في عمر الـ18.

وكشفت لجين أنها تناولت حبوبا لإنهاء حياتها، لكن عائلتها نجحت في إنقاذها بعدما تم نقلها سريعاً إلى المستشفى.

ووصفت لجين مشاعرها بعد إنقاذها من الانتحار: “حسيت إني ولدت من أول وجديد، وكأن الله أعطاني فرصة جديدة وحياة يجب أن أعيشها بشكل صحيح”.