إصابة 262 شخصاً في كركوك.. فاجعة جديدة خلال حفل زفاف غربي العراق (فيديو)

وطن – عرض نحو 262 شخصا في قضاء الحويجة ضمن مدينة كركوك غربي العراق للتسمم الغذائي خلال حفل زفاف في فاجعة جديدة بعد ساعات قليلة من حريق الحمدانية.

وجرى التسمم بعد تقديم طعام للمعازيم تبيّن أنه فاسد وقد نقلت وسائل إعلام عراقية أن الحادث جرى أثناء حفل زفاف، وأن العشرات نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية بأن حالة استنفار تم إعلانها ضمن مستشفى الحويجة العام عقب وصول الإصابات.

فاجعة جديدة خلال حفل زفاف غربي العراق

وذكر المدير العام لصحة كركوك زياد خلف إنه “بناء على أمر قائد شرطة محافظة كركوك، وبعد الإخبار عن وجود حالات تسمم بين عدد من المواطنين في قضاء الحويجة، تم تشكيل فريق عمل برئاسة نائب قائد الشرطة ومعاونه لمتابعة الحالة الصحية للمصابين وتحديد المقصرين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم” حسبما نقلته وكالة تسنيم.

وأضاف خلف أنه “تم على الفور إرسال الفوج التكتيكي، واستنفار القوة في قضاء الحويجة، وبجهود الملاكات الصحية، والقوات الأمنية غادر جميع المصابين المستشفى بعد تحسن حالتهم الصحية”، لافتة الى ان “عددهم بلغ 262 مواطنا”.

وأكد البيان الرسمي أنه “تم توقيف ثلاثة أشخاص بعد استحصال موافقة قاضي التحقيق لصلتهم بحادث التسمم”.

حريق الحمدانية

يُشار إلى أن التسمم يأتي بعد الحريق الذي اندلع في قاعة الأعراس بمنطقة الحمدانية في محافظة نينوى ، وتسبب في سقوط ضحايا مدعوين إلى حفل زفاف.

ووفقا لبيانات رسمية، لقي أكثر من 100 شخص حتفهم وأصيب 150 آخرون في الحريق الذي اندلع في حفل زفاف الحمدانية.

ودفع حريق الحمدانية الدفاع المدني إلى البحث في الهيكل الحديدي المتفحم للمبنى بحثا عن ناجين حتى الساعات الأولى من صباح أمس الاربعاء.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية إصدار أربعة مذكرات اعتقال بحق أصحاب قاعة الأفراح، حسبما ذكرته وسائل إعلام رسمية.